Soudan: Al-Eiser - Le bombardement de l'hôpital d'Al-jabalain par la milice est un crime pleinement constitué

Le ministre de la Culture et de l'Information, Khaled Al-Eiser, a qualifié le bombardement de l'hôpital d'Al-Jabalain par la milice rebelle des Forces de soutien rapide (FSR) de « crime pleinement constitué » et d'atteinte flagrante au droit à la vie.

Dans un communiqué publié vendredi, il a affirmé que le ciblage des infrastructures sanitaires et du personnel médical ne peut être considéré comme un acte de guerre, mais constitue une attaque directe contre les civils et une violation grave du droit international humanitaire.

Le ministre a également appelé la communauté internationale à adopter une position ferme, incluant la désignation de la milice comme organisation terroriste et la poursuite de ses soutiens.