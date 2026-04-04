Soudan: Al-Burhan salue le rôle des artistes et des journalistes et appelle à renforcer l'unité nationale

Le président du Conseil souverain de transition, Lieutenant-Général Abdel Fattah al-Burhan, a salué jeudi le rôle des artistes, créateurs et journalistes dans le soutien de « bataille de la dignité », appelant à renforcer l'unité nationale.

S'exprimant lors d'un programme de rencontre avec des créateurs consacré au traitement des effets de la guerre, Al-Burhan a déclaré que « l'art et la parole constituent un front essentiel dans la défense de l'État ».

Il a exhorté les créateurs à assumer leur rôle national durant cette période, en promouvant une culture de paix et en rejetant le régionalisme et le racisme.

Il a estimé que le conflit avait démontré l'unité du peuple soudanais derrière les forces armées, affirmant que l'ensemble du territoire serait « bientôt libéré ». Il a également appelé à un avenir sans armes, soulignant la nécessité de résoudre les problèmes internes du pays.

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Al-Burhan a par ailleurs exprimé sa reconnaissance envers le soutien populaire aux forces armées, réaffirmant son engagement à soutenir les artistes et à développer les infrastructures culturelles.

S'adressant aux journalistes, il les a appelés à éviter les divisions secondaires et à se concentrer sur les questions nationales, tout en insistant sur l'importance de vérifier les informations auprès de sources officielles.

Il a enfin souligné le rôle central des médias dans la sensibilisation et la lutte contre les discours de haine, avertissant que le Soudan traverse une période difficile marquée par des menaces contre son unité et sa stabilité.