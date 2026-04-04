Soudan: Le ministère des AE dément catégoriquement des informations sur une visite iranienne secrète au pays

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Khartoum, 3 Avril 2026 (SUNA) - Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a fermement démenti, dans un communiqué publié hier, les informations relayées par le site dit Assayha concernant une prétendue visite secrète d'une délégation iranienne au Soudan ou la tenue de rencontres avec des responsables soudanais.

Le ministère a affirmé que ces allégations sont totalement infondées et ne reposent sur aucun fait.

Ci-après le texte du communiqué :

République du Soudan

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Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Bureau du porte-parole officiel et direction de l'information

Communiqué explicatif :

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dément catégoriquement les informations publiées par le site dit Assayha concernant une prétendue visite secrète d'une délégation iranienne au Soudan ou la tenue de rencontres avec des responsables soudanais. Il affirme que ces allégations sont totalement dénuées de fondement et ne reposent sur aucun fait.

Le ministère souligne que de telles rumeurs sont propagées par des parties bien connues, qui persistent à cibler le Soudan, son peuple et ses institutions en diffusant des informations trompeuses visant à perturber ses positions et à nuire à ses relations régionales et internationales.

Il réaffirme que les démarches diplomatiques du Soudan se déroulent dans une transparence totale et dans le respect de ses intérêts nationaux, appelant les médias à faire preuve de rigueur et à ne pas relayer des informations non vérifiées.

Publié le jeudi 2 avril 2026