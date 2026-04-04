Soudan: Le Ministère des AE condamne l'attaque de la milice contre l'Hôpital de la ville d'Al-Jabalain dans l'État du Nil Blanc

Khartoum, 2 Avril 2026 (SUNA) - Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a condamné avec la plus grande fermeté une attaque qualifiée de terroriste menée par les Forces de Soutien Rapide, utilisant un drone offensif, visant l'Hôpital de la Ville d'Al-Jabalain, dans l'État du Nil Blanc.

Dans un communiqué officiel, le Ministère a indiqué que cette attaque a ciblé le seul établissement de santé fournissant des services aux habitants de la région, constituant une violation flagrante des lois et normes internationales et humanitaires.

Selon le communiqué, l'attaque a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les civils, y compris des médecins et du personnel médical qui accomplissaient leur devoir humanitaire, ainsi que des enfants, en plus de causer d'importants dégâts aux installations hospitalières et aux équipements médicaux.

Le Ministère a souligné que cette attaque coïncidait avec le lancement d'une campagne de vaccination des enfants au sein de l'hôpital, ce qui, selon lui, démontre une volonté délibérée de provoquer un maximum de pertes parmi les civils, en particulier les enfants, et de cibler le secteur de la santé.

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Le communiqué a également condamné des attaques simultanées contre d'autres installations civiles dans la Ville de Rabak, notamment des dépôts de médicaments et des réserves de carburant, visant à priver les populations des services essentiels et à déstabiliser la région.

Le Ministère a affirmé que cette attaque s'inscrit dans une série de violations graves commises contre le peuple soudanais, dénonçant un mépris total pour la vie des civils et les valeurs , ainsi que des tentatives systématiques de saper le système de santé et de cibler les infrastructures vitales.

Enfin, le Ministère des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale, en particulier les Nations Unies et le Conseil de sécurité, à condamner clairement ces actes et à prendre des mesures urgentes pour y mettre fin, appelant également à la responsabilisation des auteurs et à la classification des Forces de Soutien Rapide comme organisation terroriste.

Le communiqué conclut que le Gouvernement du Soudan poursuivra ses efforts pour protéger les civils, préserver les institutions de l'État et oeuvrer avec les partenaires internationaux afin de mettre fin à ces crimes et de rendre justice aux victimes.