Sénégal: Cheikh Niang reçu à Nouakchott par le président mauritanien

Dakar — Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, porteur d'un message du chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye, a été reçu en audience par Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie.

"Le jeudi 2 avril 2026, Son Excellence Monsieur Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, a été reçu en audience par Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie", rapporte le ministère de l'Intégration africaine sur son compte X.

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang a été accueilli à son arrivée par son homologue et Dr Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur.

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Selon la même source, "les échanges ont permis de réaffirmer le caractère stratégique et privilégié du partenariat entre le Sénégal et la Mauritanie. Ils ont également souligné la volonté commune des deux chefs d'État de renforcer davantage la coopération bilatérale, ainsi que la concertation sur les enjeux d'intérêt commun".

Ils ont également abordé "la dimension stratégique du partenariat entre le Sénégal et la Mauritanie, ainsi que la volonté commune de renforcer davantage la coopération et la concertation entre nos deux pays, en vue de relever efficacement les défis partagés, dans l'intérêt de nos populations respectives".