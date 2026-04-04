Congo-Brazzaville: Distinction - Prince Céleste Ndombi Dabondi reçoit un diplôme d'honneur

Le directeur de la Géologie, Médard Prince Céleste Ndombi Dabondi, a reçu en ce début de mois d'avril un diplômé d'honneur décerné par la chaîne de télévision en ligne « TPAV média ».

C'est le promoteur de « TPAV média », Sax Bienvenu Gampio, qui a officiellement remis le prix en ces termes : « Monsieur le directeur de la Géologie, Médard Prince Céleste Ndombi Dabondi, ce diplôme d'honneur est fièrement décerné à vous pour les services rendus ».

Une récompense qui vient couronner les efforts de Médard Prince Céleste Ndombi Dabondi dans un domaine où des cadres sont encore comptés sur le bout de doigt. « Merci, merci, merci, c'est le mot maître que j'aimerais prononcer à cet instant précis et solennel au cours duquel je viens de recevoir ce diplôme d'honneur de la chaîne TPAV média, un média en ligne que je conseillerai, d'ailleurs, non seulement au secteur professionnel, mais aussi à toute la population congolaise de suivre car, il y a du bon contenu. Veillez-vous renseigner », a déclaré le lauréat.

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Le directeur de la Géologie a d'abord remercié le Seigneur Jésus-Christ et ensuite le ministre d'Etat, ministre des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba, qui l'a nommé à ce poste avec des objectifs très précis, conformément aux orientations du président de la République. Médard Prince Céleste Ndombi Dabondi a également traduit sa reconnaissance à l'endroit du directeur général de la Géologie et du Cadastre minier, ainsi qu'à celui des Mines avec lesquels il travaille d'arrache-pied pour atteindre des objectifs qui leur sont assignés.

« J'aimerai aussi remercier la chaîne de télévision qui a fait un travail de fond pour détecter ces personnes que je pourrai qualifier de héros, mais qu'on ne voit pas toujours. Elle a su dénicher et remettre ce diplôme qui, non seulement est une marque de reconnaissance pour les efforts qui sont fournis dans l'ombre, mais aussi une façon d'encourager les collaborateurs, les directeurs centraux et autres de continuer à travailler, à donner toujours le meilleur d'eux-mêmes », a-t-il poursuivi.

Se félicitant du diplôme d'honneur reçu, Médard Prince Céleste Ndombi Dabondi pense que cela n'est pas fait au hasard, car toute chose converge toujours vers un but. « En tout cas, merci encore et je vous encourage à continuer ce travail, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas toujours reconnues comme tel à la hauteur du travail qu'elles fournissent, je vous encourage à les dénicher, à les honorer, ce sera pour elles aussi une marque d'encouragement pour faire beaucoup plus à l'avenir », a conclu le directeur de la Géologie.