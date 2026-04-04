Congo-Brazzaville: Comité exécutif de la Fécofoot - La FIFA donne son feu vert pour la poursuite des activités

3 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

La Fédération internationale de football association (Fifa), par visioconférence le 3 avril, a organisé une séance de travail avec le Comité exécutif de la Fédération congolaise de football (Fécofot) au cours de laquelle elle l'a encouragé à poursuivre ses activités.

La séance de travail a permis de faire le point de la situation actuelle de la Fécofoot après les condamnations par la justice congolaise de son président, son secrétaire général et le responsable du département des finances. Elle a été présidée par Harraz Ahmed, responsable des services de la gouvernance de la Fifa, assisté de quatre membres de différentes commissions de cette ibstabce. « Cette réunion s'est tenue dans un climat de confiance mutuelle empreint de sérénité », a assurée la Fécofoot. La Fifa s'est ainsi montrée disposée à aider la Fécofoot à retrouver sa stabilité afin d'assurer son fonctionnement normal jusqu'à la prochaine assemblée générale.

De son côté, la Chambre d'instruction de la commission d'éthique indépendante de la Fifa avait annoncé l'ouverture d'une procédure officielle contre les dirigeants de la Fécofoot condamnés par la Justice congolaise. La procédure en cours n'empêche nullement les membres du Comité exécutif de la Fécofoot de poursuivre leur mandat.

L'article 37.9 des statuts de la Fécofoot précise que tout poste au sein du Comité exécutif est considéré vacant en cas de décès ou de démission d'un membre concerné, ou si celui-ci est définitivement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Et l'article 41 al.6 d'ajouter : « Si le poste de président devient vacant au sens de l'article 37 al.9 des présents statuts, un remplaçant qui assume la fonction de président par intérim jusqu'à l'assemblée générale suivante est déterminé par ordre de préséance. Cette assemblée élit un nouveau président pour une durée de mandat restante ».

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