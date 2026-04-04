Congo-Brazzaville: Gent féminine - Le livre intitulé : « Ces femmes qui reprennent le pouvoir sur leur vie » s'invite aux débats des journalistes

Le Groupe des journalistes pour la paix (GJP)-Congo présidé par Christine Nathalie Foundou, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Congo et le Club de lecture des journalistes, a organisé, le 31 mars à Brazzaville, une causerie-débat centrée sur le livre de l'écrivaine-psychologue Susan Nolen-Hoeksema, intitulé « Ces femmes qui reprennent le pouvoir sur leur vie ».

L'heureuse initiative intégrant les activités de promotion des droits des femmes visait, d'une part, la relance du rôle fondamental de la lecture publique dans la démocratisation de la culture ainsi que du savoir et, d'autre part, l'appréhension par les journalistes des fondamentaux posés par l'écrivaine américaine dans son ouvrage.

Les membres du Club de lecture des journalistes, de commun accord avec la directrice du centre américain, Prude Nzounza, ont choisi le mois de mars, qui célèbre en date du 8 la Journée internationale des droits des femmes et filles afin de les encourager à ne jamais baisser les bras dans n'importe quelle situation.

À travers ce livre, ils ont trouvé l'occasion de débattre des thèmes de cette année sur la Journée internationale des droits des femmes; le thème national ayant été « Ensemble pour le nouveau pacte social entre les femmes et le futur président ».

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Pendant une heure environ, ces journalistes ont eu des échanges interactifs sur les seize forces féminines développées dans « Ces femmes qui reprennent le pouvoir sur leur vie »; un livre de 510 pages. Ces forces mentales, émotionnelles, identitaires et relationnelles qui caractérisent la gent féminine.

Cette année, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée sur le thème international « Droits, justice, actions pour toutes les femmes et les filles ». À la question de savoir s'il fallait développer dans le jargon journalistique des expressions comme « la Journée internationale des femmes » ou « le mois de mars, mois des femmes », à l'unanimité les membres du Club de lecture des journalistes ont suggéré qu'au cours de cette célébration du mois de mars « soient menées des actions importantes sur les avancées des femmes à travers le monde et au Congo. Par exemple des actions de sensibilisation aux textes nationaux et internationaux qui protègent et promeuvent les droits des femmes et filles ainsi qu'à leurs aspirations ».

Les membres du Club de lecture des journalistes ont par la même occasion reconnu que la femme d'aujourd'hui est libérée et émancipée, elle n'a pas besoin de tout et elle est appelée à faire entendre sa voix, en toute circonstance.

Séance tenante et réagissant à une interrogation, la journaliste Christine Nathalie Foundou a recadré que « Ces femmes qui ont du génie en elles, qui brillent dans la résilience, sont capables de rebondir quelles que soient les situations auxquelles elles font face dans la vie. Ces femmes qui savent percevoir les sentiments des autres, qui ont l'art d'écouter et comprendre, encadrent et orientent. Ces femmes qui portent le monde, éduquent, élèvent et font réussir leurs enfants sont généreuses, ont beaucoup d'amour à donner. Ces femmes savent enfin comment gérer la retraite et la perte des êtres chers ».

Signalons que le Club de lecture des journalistes a été créé en décembre 2025 à l'ambassade des États-Unis au Congo avec le concours du Groupe des journalistes pour la paix. Il est supervisé par la directrice du Centre culturel américain, Prude Nzounza, et la journaliste Christine Nathalie Foundou, sa présidente nationale.

ce Club se réunit une fois dans le mois. Il est ouvert à tous les journalistes du Congo et d'ailleurs, aux étudiants finalistes en journalisme, aux journalistes indépendants et à tous les professionnels des médias.