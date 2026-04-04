Togo: Le pays obtient 33 milliards de FCFA d'obligations du trésor ce 3 avril 2026.

Afin de financer son budget, l'Etat du Togo a obtenu ce vendredi 3 avril 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme 33 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5 et 7 ans.

Selon UMOA-Titres, le montant qui mis en adjudication était de 30 milliards FCFA. L'émetteur a reçu des soumissions globales de 120,716 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 402,39%.

Le montant des soumissions retenu est de 33 milliards FCFA (pris exclusivement sur les obligations) et celui rejeté à 87,716 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 27,34 %.

Les investisseurs qui ont vu leurs soumissions retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,16% pour les obligations de 3 ans, 7,41% pour celles de 5 ans et 7,31% pour celles de 7 ans.

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Le remboursement du capital des obligations se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 7 avril 2029 pour celles ayant une durée de 3 ans, au 7 avril 2031 pour celles de 5 ans et au 7 avril 2033 pour celles de 7 ans. Quant au paiement des intérêts de ces obligations, l'émetteur compte le faire annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé de 6,15% pour les obligations de 3 ans, 6,35% pour celles de 5 ans et 6,50% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.