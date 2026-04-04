Soudan: Une nouvelle attaque meurtrière contre un hôpital

communiqué de presse

Une fois de plus, le système de la santé au Soudan a été frappé en plein coeur. Le 2 avril, les Forces de soutien rapide (FSR) auraient lancé une attaque de drones sur l'hôpital d'Al-Jabalain, dans l'État du Nil Blanc.

Deux frappes ont été enregistrées : la première a touché la salle d'opération, la seconde le service de maternité. Cette attaque inacceptable a coûté la vie à au moins dix personnes, dont sept membres du personnel médical. Plusieurs de ces membres avaient précédemment travaillé avec Médecins Sans Frontières (MSF). Cette attaque est d'autant plus choquante qu'elle s'est produite pendant une campagne de vaccination d'enfants. Nos pensées vont aux familles des personnes décédées, y compris à celles de nos ex-collègues.

Dans le cadre de notre réponse d'urgence, MSF fournit du carburant pour permettre à quatre ambulances du ministère de la Santé de transférer des patients d'Al-Jabalain vers Kosti, située à environ 80 kilomètres. Au moins 19 blessés ont été transférés à Kosti. Nous avons fourni des kits destinés aux situations de crise ainsi que du matériel de pansement pour soutenir l'hôpital universitaire.

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Le 20 mars, une attaque meurtrière menée par les Forces armées soudanaises (FAS) contre l'hôpital d'El-Daein, dans l'est du Darfour, a fait 70 morts, dont 15 enfants. MSF a envoyé un camion de fournitures médicales pour aider l'hôpital à prendre en charge les victimes.

MSF est indignée par ces attaques répétées contre les structures médicales, qui se sont dangereusement intensifiées ces dernières semaines. Les établissements de santé, le personnel médical et les patients doivent être protégés en toutes circonstances. Nous appelons les FSR et les FAS à mettre immédiatement fin à cette spirale de violence contre les structures médicales.