Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Le Parti centriste congolais félicite Denis Sassou N'Guesso pour sa réélection

La formation politique que dirige Abel Arnold Engondzo Mondongo a organisé, le 3 avril à Pointe-Noire, une activité pour féliciter le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, réélu au terme de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars derniers.

Au lendemains du résultat de l'élection présidentielle qui a vu la victoire du candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso, avec 94,90% des suffrages exprimés, l'explosion de joie a parcouru les états-majors des partis alliés dans tout le pays.

À Pointe-Noire, une grande joie s'est manifestée le 3 avril au sein du Parti centriste congolais (PCC). Des applaudissements, cris de joie, danse et chants ont été au rendez-vous pour célébrer dans la ferveur la victoire du candidat réélu. Tous voient derrière cette victoire le signe d'un travail bien accompli permettant ainsi au président de mettre en pratique son projet de société.

« 94,90% c'est un score plus que parfait », a clamé un militant du PCC peinant à contenir l'émotion dans sa voix, le qualifiant d'historique.

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L'occasion a également permis à la fédération du PCC Pointe-Noire de présenter son bureau. Composée de 15 membres, cette équipe est appelée à conduire les destinées de cette jeune formation politique au niveau du département tout en dévoilant la feuille de route qui consiste à structurer l'organisation, former les militants et mobiliser l'électorat. Une tâche difficile mais pas impossible

Dans son mot de circonstance, le président national du PCC a annoncé que son parti se réjouit de la victoire écrasante du président de la République réélu dès le premier tour à l'issuE de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars. En le félicitant du choix populaire porté sur sa personne, le PCC réaffirme non seulement son soutien indéfectible mais également sa contribution multiforme dans la réalisation de son projet de société « Accélérons la marche vers le développement ». Pour ce faire, le président du PCC exhorte toutes les composantes de la nation à se fédérer autour du président de la République pour un quinquennat réussi.

Notons que le PCC est un parti national représenté dans les quinze départements que compte la République du Congo et est appuyé par une forte diaspora.