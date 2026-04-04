Soudan: Le PNUD prévoit une croissance économique de 9 % au pays en 2026

3 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le secrétaire général adjoint des Nations unies et administrateur assistant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Haoliang Xu, a indiqué que l'économie soudanaise pourrait enregistrer une croissance d'environ 9 % cette année, notamment dans le secteur des services, soulignant que la poursuite de cette reprise dépend de l'instauration d'une paix durable.

Dans des déclarations à la SUNA), il a précisé que l'économie du pays avait fortement reculé ces dernières années, citant des estimations de la Banque mondiale faisant état d'une contraction de plus de 40 % au cours des deux à trois dernières années.

Il a toutefois noté qu'une amélioration de la situation sécuritaire et une relative stabilité dans certaines régions pourraient favoriser un redressement économique en 2026.

Ces propos interviennent à la suite de la réouverture de la Maison des Nations unies et des bureaux du PNUD à Khartoum, marquant la reprise des activités dans la capitale. Xu a affirmé que cette visite vise à renforcer la coopération avec les autorités soudanaises, les institutions publiques et les communautés locales.

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Il a souligné que l'objectif est de passer de l'aide humanitaire à la résilience et au renforcement des capacités, permettant aux Soudanais de prendre en main leur avenir.

Il a également réaffirmé que les Nations unies continueront de soutenir les efforts de paix, de relèvement et de reconstruction, insistant sur le fait que l'avenir du Soudan dépend avant tout de son peuple.

Lire l'article original sur SNA.

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