Madagascar: Promotion - Trois cents artisans attendus en France

La foire Gasyk'Art Manja 2026 aura lieu du 14 au 17 mai au Domaine du Coq Noir à Suèvres, France. Elle permettra aux artisans et professionnels du tourisme de présenter Madagascar au public européen.

Une vitrine économique et touristique de Madagascar en France. Des professionnels des secteurs du tourisme et de l'artisanat vont faire rayonner Madagascar en Europe. Trois cents professionnels de ces deux secteurs vont exposer leurs produits à la foire internationale Gasyk'Art Manja 2026, qui se tiendra du 14 au 17 mai 2026 au Domaine du Coq Noir à Suèvres, France.

« L'artisanat et le tourisme sont indissociables. Il est essentiel d'offrir davantage de visibilité aux artisans. Les produits artisanaux que nous fabriquons sont de véritables ambassadeurs de notre pays à l'étranger. Lorsqu'ils suscitent la curiosité, d'où viennent-ils, où ont-ils été fabriqués, ils donnent déjà envie aux gens de venir découvrir Madagascar », a indiqué Rojo Maharo, représentante de Au QG, un partenaire, lors de la présentation de l'événement, hier.

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Pendant ces quatre jours, l'événement proposera aux habitants de la région Centre-Val de Loire, aux visiteurs de passage ainsi qu'à la communauté malgache en France, une immersion authentique dans la richesse culturelle et gastronomique de Madagascar à travers des expositions-ventes d'artisanat, des animations culturelles et des découvertes gastronomiques.

Levier

La participation d'artisans spécialisés dans la bijouterie, la sculpture (bois et métal), les produits alimentaires, les textiles en soie ainsi que les articles décoratifs est d'ores et déjà confirmée.

« Les Français représentent 38 % du marché touristique. Cette coopération mérite d'être renforcée et élargie à l'ensemble de l'Europe, au-delà du seul marché français », poursuit Rojo Maharo.

Près de 10 000 visiteurs sont attendus pour cette première édition, organisée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, en collaboration avec ses partenaires, avec le soutien actif de la diaspora malgache en France. L'événement se positionne comme un véritable levier de développement économique. Des rencontres professionnelles B2B seront organisées afin de favoriser les partenariats, encourager les investissements et créer de nouvelles opportunités d'affaires entre Madagascar et la France.