Madagascar: Judo - Championnats de Madagascar - Esca et Cosfa dos à dos chez les juniors et cadets

Le club Cosfa s'est illustré, talonnant de très près l'Esca au nombre de médailles. Les deux dojos ont chacun décroché cinq titres.

Très disputée, la première journée des championnats de Madagascar de judo a été marquée par la domination des judokas de l'École du Sacré-Coeur d'Antanimena (Esca) et de ceux du Club omnisports des forces armées (Cosfa). Ces deux clubs de la capitale ont remporté cinq médailles d'or chacun. Juniors et cadets sont montés sur le tatami jeudi, au gymnase d'Ankorondrano. L'Esca prend la tête du classement des médailles avec un total de dix-sept breloques : cinq en or, cinq en argent et sept en bronze.

Le club d'Antanimena a engrangé quatre titres chez les cadets, signés Yves Yohan Ravelojaona (-66 kg), également vice-champion chez les juniors, Johan Mickael Andrianiaroniaina (-55 kg) chez les garçons, Ambinitsoa Ralahy (-63 kg) et Prisca Lianah Ejaniana Ny Avo (-70 kg) chez les filles. Une cinquième médaille d'or a été obtenue chez les juniors par Koloina Alinia Razafindratsimba (-63 kg), également médaillée d'argent chez les cadettes.

Titres départagés

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De son côté, le Cosfa a récolté sept médailles, dont cinq en or et deux en argent. Le club militaire a notamment décroché trois titres chez les juniors. Elda Razafinomeny a signé un doublé remarqué chez les juniors et les cadettes en -52 kg.

Deux titres reviennent à Niando Nomenjanahary chez les juniors en -57 kg et à Niando Thierry Luciah en -48 kg junior. Stephanio Razanadrakoto s'est adjugé le sacre national des cadets en -50 kg.

Le club Saint-Michel occupe la troisième place du tableau des médailles chez les juniors et cadets, avec un total de dix médailles, dont quatre en or remportées par Mandresy Razafimpanja (-70 kg junior), Miotisoa Fitahiana Rarivojaona (-78 kg junior), Hasimbola William Saïd (-90 kg cadet) et Mirindra Rakotovelo (-44 kg cadet).

Avec également quatre titres, une médaille d'argent et deux de bronze, Red d'Iavoloha échoue au pied du podium. Ses champions sont Nomenjanahary Malalasoa Harimalala (cadette +70 kg), Miavosoa Andriamasinoro (cadette -48 kg), Tiavina Toni Andrianirina (cadet -60 kg) et Andriantsoa Flavien Raveloson (-60 kg junior).

La compétition s'est poursuivie avec les catégories seniors, minimes et les épreuves par équipes lors de la deuxième et dernière journée. Elle s'est achevée tard dans la nuit, après une longue interruption liée à un litige d'arbitrage en début d'après-midi, dans un contexte marqué par un nombre élevé de combats.