Madagascar: Tremplin - Horizon Madagascar - Quatre nouveaux talents avec Gazo et La Fouine

Quatre artistes remportent le Tremplin Horizon Madagascar 2026 et se préparent à monter sur scène le 10 avril au stade Barea Mahamasina.

Le verdict est tombé. Après une finale intense tenue le 28 mars à l'Auditorium Havoria Anosy et quelques jours d'attente, les résultats ont été dévoilés ce 2 avril : Gamos, Louckim, SOS Maditch et Rambita sont sacrés grands gagnants du Tremplin Horizon Madagascar 2026. Une consécration qui marque un tournant dans leur parcours artistique.

Au terme d'une compétition particulièrement relevée, ces quatre artistes ont su se démarquer face à des finalistes déterminés. Portées par des identités artistiques affirmées, les prestations ont révélé un niveau exceptionnel. Mais Gamos, Louckim, SOS Maditch et Rambita ont fait la différence grâce à leur présence scénique, leur flow et leur capacité à capter l'attention du public du début à la fin. Ils incarnent désormais une nouvelle génération prête à s'imposer durablement sur la scène musicale malgache.

Au-delà de la compétition, le Tremplin Horizon Madagascar confirme son rôle de révélateur de talents.

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Immersion

L'événement a rassemblé un public nombreux et engagé, reflet du dynamisme de la scène urbaine locale. Tout au long du programme, les participants ont bénéficié d'un accompagnement structurant : auditions, retours du jury, expérience scénique et visibilité médiatique. Une immersion complète destinée à transformer leur potentiel en véritable projet artistique.

Pour les quatre lauréats, l'aventure se poursuit avec une opportunité majeure. Le 10 avril 2026, ils partageront la scène avec des artistes de renom tels que Gazo, La Fouine, Zakai et Basta Lion, lors d'un concert prévu au stade Barea Mahamasina. Un rendez-vous qui s'annonce déjà comme l'un des temps forts de l'année musicale.