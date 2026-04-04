Madagascar: Précarité alimentaire - La malnutrition guette trente-deux communes du Sud

La situation nutritionnelle se dégrade de manière inquiétante dans le Sud de Madagascar. Trente-deux communes réparties dans cinq districts sont actuellement classées en zone rouge, d'après le directeur général du Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC), le général Gabriel Ramanantsoa. Cette déclaration a été faite hier à l'occasion d'une cérémonie de remise de dons effectuée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Antanimora.

Ces communes font face à une menace accrue de malnutrition et d'insécurité alimentaire. Cette situation constitue un véritable danger pour les populations locales, déjà fragilisées par des conditions de vie précaires. Les régions de Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy et Atsimo Andrefana figurent parmi les plus touchées. « Jusqu'à présent, nous ne disposons pas de chiffres exacts concernant les personnes atteintes de malnutrition », a-t-il précisé.

La malnutrition s'aggrave dans les régions concernées, et ce n'est qu'à partir du mois de juin, avec l'arrivée des récoltes, que la situation devrait commencer à s'améliorer progressivement.

Intervention rapide

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De nombreux partenaires collaborent déjà avec le BNGRC pour faire face à cette crise. « Pour l'instant, aucun décès n'a été enregistré sur place. Je m'y suis rendu moi-même dimanche dernier, notamment à Amboasary, où des rumeurs faisaient état de morts. Toutefois, la situation reste critique », a-t-il déclaré.

Face à cette situation, une importante aide alimentaire a été remise hier à Avaratr'Antanimora par les représentants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette assistance comprend 263 000 kg de riz, 24 500 kg de haricots, 8 000 litres d'huile et 13 000 kg de sucre. Ces denrées de première nécessité visent à répondre aux besoins immédiats des populations les plus vulnérables, confrontées à une insécurité alimentaire grandissante.

De son côté, le BNGRC a assuré que les vivres seront acheminés dans les plus brefs délais vers les zones sinistrées. Les opérations logistiques sont déjà en cours, avec un départ des convois prévu au plus tard ce jour. L'arrivée des aides est attendue d'ici mardi prochain dans les localités concernées, où la distribution pourra débuter immédiatement. Cette intervention rapide vise à limiter l'aggravation de la crise et à apporter un soulagement aux populations affectées.

Lors de cette remise, le responsable national de l'Église, Tahiana Rajaonarison, a tenu à souligner l'importance de la solidarité nationale. Il a lancé un appel à l'ensemble des citoyens à se mobiliser face à cette crise, rappelant que l'entraide demeure essentielle lorsque des vies sont menacées. « Il est essentiel de se soutenir mutuellement lorsqu'une catastrophe survient, lorsque des proches ou des concitoyens ont besoin d'une aide urgente », a-t-il déclaré.