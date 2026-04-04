Madagascar: Recensement - L'enrôlement biométrique s'étend dans les districts

Déploiement national de l'enrôlement biométrique. Tous les Malgaches âgés de 18 ans révolus peuvent désormais s'y inscrire. L'opération entre dans sa phase de déploiement à l'échelle nationale.

« L'opération a été lancée aujourd'hui dans vingt districts. Elle sera progressivement étendue à d'autres districts, dans une semaine », a indiqué le directeur général de l'Intérieur, Fanjarisoa Ramiandrarivo, hier, lors de la cérémonie officielle de lancement à l'université d'Antananarivo, à Ankatso.

Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation se donne pour objectif de conduire la première phase, entre avril et juin, avec deux millions de personnes à enrôler. Le programme vise, en général, l'inscription de 12 à 13 millions de citoyens, dont les jeunes venant tout juste d'atteindre la majorité.

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La procédure d'enrôlement biométrique prévoit la collecte de données physiques. Elle comprend notamment la prise d'images de l'iris, des traits du visage ainsi que des empreintes digitales. Ces informations permettront de garantir une identification unique, fiable et incontestable pour chaque citoyen tout au long de sa vie. Les citoyens sont invités à présenter leurs pièces d'identité habituelles ainsi qu'un justificatif de domicile. En l'absence de documents officiels, la présence de deux témoins suffit pour procéder à l'inscription.

Dans le cadre de la Réforme de l'état civil et de l'identité (RECI), chaque citoyen se verra attribuer un numéro d'identification unique (NUI). Ce numéro constituera la base de l'identité légale et permettra d'éviter les doublons, de corriger les erreurs d'enregistrement et de lutter contre la fraude documentaire.

L'enrôlement a débuté en janvier, avec le Président de la Refondation de la République de Madagascar. Après le mois de juin, l'enrôlement biométrique sera intégré comme une activité quotidienne et permanente au niveau des arrondissements.