Madagascar: Hygiène - Elisa Randrianirina fait de l'assainissement sa priorité

Elisa Randrianirina, la Première dame, plaide pour faire de l'assainissement une priorité collective. Elle a souligné que la propreté de la ville constitue la base de la santé publique et que les efforts en matière d'assainissement doivent être intensifiés afin de garantir le bien-être de tous. C'était dans le cadre d'une semaine d'actions intensives pour l'assainissement urbain et l'appui social, qui s'est tenue du 30 mars au 3 avril dans la Commune urbaine d'Antananarivo.

Des travaux d'assainissement d'envergure ont été réalisés durant cette période, dans les six arrondissements d'Antananarivo-ville, dans le cadre du projet Haute Intensité de Main-d'OEuvre (HIMO), mené en collaboration avec le Cabinet de la Première dame, le ministère de la Population et des Solidarités, la Direction des affaires sociales (DAS) auprès de la Présidence, l'Autorité de protection contre les inondations dans la plaine d'Antananarivo (Apipa) et l'Association Fanilon'ny Fanavaozana an'i Madagasikara (FFM).

Ces interventions ont permis de curer plus de 15 000 mètres linéaires de canaux, améliorant ainsi l'écoulement des eaux et réduisant les risques d'inondation dans les zones sensibles.

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Cette initiative a, par ailleurs, permis de conjuguer efficacité des travaux et soutien direct aux populations. Plus de 2 500 ouvriers ont été mobilisés sur les différents sites pendant ces 5 jours. Au total, pour cette semaine, près de 30 tonnes de riz ont été distribuées et 52,8 millions d'ariary ont été versés aux bénéficiaires.

Cathia Rakotoniaina, ministre de la Population et des Solidarités, a également réaffirmé son engagement à soutenir la population locale. Elle a insisté sur l'importance de veiller au bien-être de la population malgache et de répondre aux besoins de chaque citoyen, en particulier des plus vulnérables.