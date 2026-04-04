Madagascar: Assainissement - La canalisation souterraine coûte deux cent cinquante milliards ariary

Lancement

« Nous entrons dans la phase concrète de réalisation du Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo - phase II (PIAA 2) », a affirmé la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Minosoa Anjaratiana Elia Razafindrianiaina, à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel des travaux de la première phase, qui s'est tenue hier à Mahamasina.

Le projet, dont le coût total dépasse 53 millions d'euros, est financé conjointement par la France via l'Agence française de développement (AFD), l'État malgache et l'Union européenne. Selon la ministre, ce lancement marque non seulement le début de grands travaux, mais aussi une étape décisive pour améliorer durablement les conditions de vie dans la capitale.

Pendant vingt-quatre mois, d'importants chantiers seront menés dans plusieurs zones stratégiques d'Antananarivo, notamment à Antanimena et Mahamasina. Ces travaux entraîneront inévitablement des perturbations de la circulation, avec des fermetures temporaires de routes et la mise en place de déviations. « Acceptons quelques désagréments aujourd'hui pour construire une ville vivable demain », a-t-elle souligné, appelant à la compréhension de la population.

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La ministre a également insisté sur le fait que les infrastructures seules ne suffisent pas sans l'implication des citoyens. Des actions de sensibilisation et d'éducation seront nécessaires, notamment en matière de gestion des déchets et de protection des canaux d'évacuation. L'objectif est de faire de l'assainissement une responsabilité partagée entre l'État et la population. Plus d'un million de personnes devraient bénéficier de ce projet.

Face à la croissance démographique rapide, à la dégradation des infrastructures et à une urbanisation non maîtrisée, Antananarivo est aujourd'hui particulièrement exposée aux inondations. Le projet PIAA 2 vise ainsi à améliorer durablement la gestion des eaux pluviales. L'amélioration des canaux d'évacuation devrait permettre de réduire significativement les eaux stagnantes, souvent à l'origine de nombreuses maladies et de perturbations économiques.