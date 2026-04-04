Madagascar: Parkour - Traceuse en action - Les dames sous les projecteurs

Dynamique

L'association nationale Traceur Gasy et ses partenaires ont présenté mercredi à Antaninarenina leurs réalisations dans le projet « traceuse en action ». C'est le fruit de la collaboration entre Traceur Gasy et Parkour de la ville de Roubaix, en France, lancé en septembre 2025 jusqu'en septembre 2027.

« Nous prônons l'égalité de genre à travers le sport », a martelé Faliniaina Antonio, président fondateur de l'association. L'objectif est de faire du parkour un véritable levier d'émancipation et d'égalité femmes-hommes.

Parmi les actions réalisées l'an passé figurent la sensibilisation et la pratique de juin à août, l'organisation du Festival Alefa Parkour en septembre, la formation de vingt encadreurs par la Fédération internationale de gymnastique et celle de douze coachs en novembre et décembre. La convention entre les deux mairies d'Antananarivo et de Roubaix a été signée en octobre. Les cours bimensuels au sein des associations partenaires Zara Aina et Enfants du Soleil ont été établis et une académie a ouvert ses portes.

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Quarante-neuf jeunes filles ont participé à l'action Parkour et patrimoine dans la Haute Ville en janvier. Les actions vont se poursuivre, entre autres avec l'élaboration d'une méthodologie commune sur la place des femmes dans l'espace public par le socio-sport, à Roubaix et à Antananarivo, ainsi qu'avec la mise en place d'événements de sports urbains à caractère international. La capitale compte plus de 170 pratiquants, dont douze femmes. Cent cinquante jeunes filles des associations partenaires viennent de rejoindre la grande famille. Le parkour est une discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels par des mouvements rapides et agiles.