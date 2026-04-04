Madagascar: Volleyball - Coupe de Madagascar - Les Gendarmes visent deux sacres

Dernière journée décisive. Place ce samedi aux finales de la Coupe de Madagascar des catégories des moins de 19 ans. La Gendarmerie nationale volleyball a validé deux tickets pour la finale.

Les garçons ont défait MVBC du Boeny par 3-1. Les Majungais ont encore arraché le set (25/22) avant que l'équipe de Betongolo ne rafle les trois suivants : 25/19, 25/20, 25/19.

L'autre demi-finale a été une affaire entre clubs d'Itaosy. ASI s'est imposé à sens unique contre BI'AS, 3-0 (25/14, 25/17, 25/18). La finale masculine se disputera donc entre équipes d'Analamanga. Chez les filles, GNVB sera opposée à un club du Boeny, MVBC. Les filles de Betongolo ont disposé de BI'AS, 3-1 (25/17, 12/25, 25/22, 25/17).

Les Majungaises ont quant à elles écarté sans trop forcer le club d'Analamanga, 2AVB, 3-0 (25/9, 25/12, 25/19). Les finales auront lieu cet après-midi au palais des sports à Mahamasina, précédées des matchs de classement pour la troisième place.