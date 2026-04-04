Madagascar: Volleyball - Coupe de Madagascar - Les Gendarmes visent deux sacres

4 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Dernière journée décisive. Place ce samedi aux finales de la Coupe de Madagascar des catégories des moins de 19 ans. La Gendarmerie nationale volleyball a validé deux tickets pour la finale.

Les garçons ont défait MVBC du Boeny par 3-1. Les Majungais ont encore arraché le set (25/22) avant que l'équipe de Betongolo ne rafle les trois suivants : 25/19, 25/20, 25/19.

L'autre demi-finale a été une affaire entre clubs d'Itaosy. ASI s'est imposé à sens unique contre BI'AS, 3-0 (25/14, 25/17, 25/18). La finale masculine se disputera donc entre équipes d'Analamanga. Chez les filles, GNVB sera opposée à un club du Boeny, MVBC. Les filles de Betongolo ont disposé de BI'AS, 3-1 (25/17, 12/25, 25/22, 25/17).

Les Majungaises ont quant à elles écarté sans trop forcer le club d'Analamanga, 2AVB, 3-0 (25/9, 25/12, 25/19). Les finales auront lieu cet après-midi au palais des sports à Mahamasina, précédées des matchs de classement pour la troisième place.

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