Madagascar: Basketball 5x5 - Antsirabe lance la saison de N1A

Entre ambitions affirmées, effectifs remodelés et premiers chocs de la saison, la hiérarchie pourrait rapidement vaciller à la phase 1 du championnat de basketball N1A à Antsirabe.

Le coup d'envoi de la saison N1A 2026 pour la zone Centre sera donné à Antsirabe, du 11 au 19 avril, avec la phase 1 du groupe A chez les hommes comme chez les dames. Dans la capitale du Vakinankaratra, l'heure est déjà aux premières explications entre prétendants au sacre et outsiders déterminés à rebattre les cartes.

Chez les dames, l'affiche entre JEA Vakinankaratra et MB2ALL Analamanga attire particulièrement l'attention. Vice-champion en 2025, MB2ALL aborde la compétition avec une étiquette de favori, mais l'intersaison a profondément remanié son effectif. Le départ de joueuses majeures comme Christiane Jaofera Minaoharisoa et Muriel Hajanarina vers La Tamponnaise (La Réunion), auquel s'ajoute celui de plusieurs cadres, dont la capitaine Sidonie Andriamihajanirina vers un autre club, a laissé un vide conséquent. À cela s'ajoutent une blessure interne et le départ d'Anyssa Rakotonanahary vers l'ASSM.

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Malgré ce contexte peu reluisant à première vue, le coach Ndranto Rakotonanahary reste confiant. Il voit dans cette situation une opportunité pour la relève de s'affirmer, portée par des joueuses expérimentées telles que Miora et Monique.

« Ce sera un grand défi pour MB2ALL et une occasion pour la relève, emmenée par les expérimentées Miora et Monique, comme Océane, Sarobidy, Mandresy... de se montrer à la hauteur de l'événement. Le premier objectif pour nous est de chercher la victoire finale de la coupe de la ligue à Antsirabe. Le départ de sept joueuses vers d'autres clubs laissera un vide difficile à combler, mais MB2ALL est prêt à défier la concurrence», confie Ndranto Rakotonanahary.

Des surprises au rendez-vous

Ces nombreux mouvements pourraient redistribuer les cartes. JEA, Varsity Anosy ou encore JCBA Analamanga entendent bien profiter de cette phase de transition pour s'imposer. Dans une poule complétée par EBF Haute Matsiatra et Ankaratra Vakinankaratra, chaque rencontre aura des allures de tournant. L'homogénéité du groupe promet une lutte serrée où aucune équipe ne part réellement à l'abri d'un basculement.

Chez les hommes, le duel entre GNBC Analamanga et ASCUT Atsinanana constitue l'un des grands rendez-vous de cette première phase. Vice-champion national 2025, GNBC reste une référence, mais devra composer sans son meneur Elly Randriamampionona, parti au Vautour Club de Mayotte. Une absence qui pourrait peser dans les moments décisifs.

L'ASCUT, réputée pour sa discipline et sa solidité, apparaît comme le principal challenger. Habitué aux grandes compétitions, le club d'Atsinanana possède les armes pour bousculer l'ordre établi. Dans une poule également composée de COSFA, SBC et FANDRASA, les surprises ne sont pas à exclure. À Antsirabe, cette phase inaugurale s'annonce déjà décisive. Entre confirmations attendues et ambitions nouvelles, le championnat N1A 2026 pourrait bien livrer ses premiers enseignements dès les premiers rebonds.