Madagascar: Tennis - Jeunes - La quatrième édition se joue à Ankatso

Le rendez-vous est désormais bien ancré dans le calendrier du tennis malgache. Le Championnat Jeune par Équipe revient pour une quatrième édition les 14, 16 et 17 mai 2026, sur les courts de l'ASUT à Ankatso. Plus qu'un simple tournoi, la compétition s'affirme comme un véritable tremplin pour la jeune génération.

Au fil des éditions, l'événement a su gagner en intensité et en crédibilité. Chaque année, le niveau s'élève, porté par des équipes toujours mieux préparées et des joueurs en quête de progression. Cette édition 2026 ne dérogera pas à la règle, avec des rencontres qui s'annoncent disputées et riches en enseignements.

Le format par équipe constitue l'une des principales forces du championnat. Ici, la performance individuelle s'inscrit dans une logique collective, où solidarité, stratégie et esprit d'équipe font la différence. Une dimension qui permet aux jeunes tennismen de se forger un mental compétitif tout en apprenant à jouer pour un groupe.

Au-delà des résultats, le Championnat Jeune par Équipe se veut aussi une école de la vie. Il offre aux participants l'opportunité de se mesurer à leurs pairs, de gérer la pression et de développer des valeurs essentielles comme le respect, la discipline et la persévérance.