Madagascar: Christophe Dessaints - « Proposer des chaînes avec des contenus locaux est essentiel pour rester proche de nos clients »

interview

À la tête de Canal+ Madagascar, Christophe Dessaints dirige une société de télévision payante implantée à Madagascar depuis 16 ans. Elle diffuse des chaînes internationales et locales, dont certaines sont produites par Thema, la filiale du groupe spécialisée dans la création et l'édition de chaînes thématiques, comme Novegasy, qui met en valeur la culture malgache.

Fort de 14 années d'expérience au sein du groupe Canal+, Christophe Dessaints a exercé dans plusieurs régions du monde, notamment dans les Caraïbes, en Afrique -- en Côte d'Ivoire notamment -- ainsi qu'en Asie, au Vietnam et en Birmanie, avant de prendre en charge sa mission actuelle à Madagascar.

Quels sont vos projets pour le développement futur de Canal+ Madagascar ?

Bien que Canal+ Madagascar soit avant tout une société de distribution, son engagement s'inscrit dans une dynamique plus large de développement de contenus. Au sein du groupe, Thema TV, spécialisée dans l'édition de chaînes, déploie ainsi plusieurs offres à travers le continent, à l'image de Sunu Yeuf au Sénégal, Zacu TV au Rwanda ou encore Novegasy à Madagascar.

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Dans ce cadre, Lala Ramaherirariny, directrice de chaîne, pilote la ligne éditoriale de Novegasy et supervise la production locale d'une douzaine de séries, en collaboration avec un réseau de producteurs confirmés. Nous sommes particulièrement fiers de nos succès, notamment Maizimbolana, aujourd'hui à sa troisième saison, Baban'i Koto, une comédie populaire, ainsi que Soanja, qui aborde les réalités socioculturelles du Sud du pays. Et pour élargir encore davantage l'audience de la chaîne, la programmation sera enrichie prochainement par l'arrivée de contenus jeunesse en malgache.

Quels seront les prochains rendez-vous et les actions en faveur du secteur ?

Pour rappel, Novegasy est une chaîne distribuée exclusivement dans les bouquets Canal+. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, toutes les chaînes sont disponibles dans l'application Canal+, incluse dans tous les abonnements. Paula Randrianarisoa, responsable de la communication de Canal+ Madagascar, prévoit de mettre en avant les fonctionnalités de l'application et les avancées technologiques apportées par les décodeurs connectés, au prochain Salon international du digital, qui aura lieu du 24 au 26 avril au Stade Barea.

Nous sommes également engagés dans des actions sociétales à travers notre politique RSE, en accompagnant des organismes caritatifs. Par ailleurs, avec Canal+ Academy, nous contribuons à la formation des professionnels du secteur audiovisuel. Nous avons ainsi récemment organisé une formation sur le son et les techniques audiovisuelles avec un expert venu de France, destinée aux producteurs collaborant avec la chaîne Novegasy. Cette initiative fait suite à une première session organisée en novembre 2024.

Quelles sont les motivations profondes qui vous poussent à soutenir cette dynamique culturelle ?

Le groupe Canal+ est engagé sur le continent africain depuis près de 30 ans. Nous sommes convaincus qu'il ne suffit pas de proposer uniquement des contenus internationaux. Il est essentiel de développer des contenus locaux, adaptés à chaque pays, à sa langue et à sa culture. L'objectif est d'offrir une véritable fenêtre culturelle à notre audience, en s'inscrivant dans ses réalités et ses attentes.

Concernant le secteur des tantara an-tsary, qu'est-ce qui incite Canal+ à soutenir les auteurs et producteurs de télé-novelas malgaches, notamment à travers les Novegasy Awards ?

Les séries locales connaissent aujourd'hui une forte demande dans de nombreux pays. Ce format s'adapte parfaitement aux habitudes de consommation actuelles, avec des épisodes de 45 minutes à une heure. Les productions Novegasy rencontrent un succès important, confirmant l'intérêt du public pour ce type de contenu.

La fiction demeure également un pilier de la culture, même si elle exige davantage d'expérience et de rigueur. Dans ce contexte, la 5e édition des Novegasy Awards, qui s'est tenue le 18 mars 2026 au Palais d'Andafiavaratra, a mis en lumière le travail des acteurs, des producteurs et des équipes techniques. Cette reconnaissance par les pairs est essentielle pour encourager l'engagement et soutenir la qualité des productions locales.