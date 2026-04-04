Madagascar: Plateforme - Sento redéfinit la diffusion des ARTs vivants à Antananarivo

Donner une seconde vie aux créations scéniques : telle est l'ambition affichée par Sento, une nouvelle plateforme dédiée aux arts vivants à Antananarivo. Présentée à la presse le vendredi 3 avril à la Cité des Cultures d'Antaninarenina, l'initiative sera officiellement lancée le 24 avril à 18 heures, dans ce même lieu.

À l'origine du projet, un constat partagé par les acteurs culturels : à Madagascar, les oeuvres scéniques restent souvent limitées à quelques représentations. Sento entend ainsi répondre à cette réalité en proposant un cadre structuré et professionnel, capable d'accompagner les créations au-delà de leur première diffusion. L'objectif est de favoriser leur circulation et leur rencontre avec de nouveaux publics. Selon Nazaria Tooj, directrice artistique de Labibliotekroz, cette démarche vise à inscrire les oeuvres dans une dynamique continue.

Le fonctionnement de la plateforme repose sur un appel à projets ouvert aux artistes locaux et nationaux. Les oeuvres sélectionnées, déjà existantes mais retravaillées ou adaptées, seront présentées sous un format court, allant de 25 à 45 minutes. L'accent est mis à la fois sur la qualité artistique, l'expérimentation et la capacité des performances à dialoguer avec le public.

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Pensé comme un rendez-vous bimensuel, Sento proposera à chaque édition deux performances issues des arts vivants. Ces présentations seront prolongées par un moment d'échange autour d'un afterwork animé par un DJ, favorisant les interactions entre artistes, professionnels et spectateurs dans un cadre plus ouvert. Le projet intègre également une dimension de formation, avec des ateliers de danse contemporaine destinés aux artistes souhaitant se professionnaliser. Les restitutions de ces sessions seront intégrées à la programmation, créant un lien direct entre apprentissage et diffusion.

Ouvert à un large public - artistes, institutions, opérateurs culturels, partenaires privés et amateurs d'arts - Sento entend contribuer à la structuration du secteur culturel malgache. Il vise aussi à encourager une fréquentation régulière des spectacles et à renforcer l'engagement du public. Dès son lancement, la programmation sera enrichie par quatre pièces invitées, venant compléter les propositions du collectif Labibliotekroz. Une orientation qui traduit la volonté d'ouverture et de diversité portée par la plateforme.

À terme, Sento ambitionne de s'imposer comme un rendez-vous incontournable de la vie culturelle d'Antananarivo, avec une reconnaissance appelée à s'étendre au-delà de la capitale.