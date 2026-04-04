Madagascar: Ouvrage - 'Lalan'i Madagasikara' contribue à l'autonomie nationale

La deuxième édition de "Lalan'i Madagasikara" a été présentée le 3 avril 2026 à la Bibliothèque nationale, mettant en avant des solutions concrètes pour le développement du pays.

Un pas de plus vers l'autosuffisance. La deuxième édition du livre Lalan'i Madagasikara a été officiellement présentée le 3 avril 2026 à la Bibliothèque nationale à Anosy, lors d'une cérémonie marquée par la volonté de valoriser des solutions locales face aux défis nationaux.

À cette occasion, un exemplaire de l'ouvrage a été remis pour être conservé au sein de la Bibliothèque nationale. La cérémonie s'est tenue en présence du directeur général de l'institution, Noël Liva Ravoniarison, représentant le ministère de la Communication et de la Culture, soulignant l'importance accordée à cette publication.

Portée par le Professeur Rija Rakotozanakajy au sein de Fivoarana Sahaza (VVZ), en collaboration avec Vokatry ny Tantsaha et le VVMA (Voly Vary Maro Anaka), cette initiative se présente comme une contribution concrète à la recherche de solutions durables pour Madagascar. Elle met en avant des approches destinées à renforcer l'autosuffisance alimentaire, qui demeure un enjeu majeur pour le pays.

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L'ouvrage est le fruit d'un travail entièrement malgache, mené sans financement extérieur, avec l'appui de techniciens engagés et de partenaires locaux. À travers cette démarche, les auteurs rappellent que chacun, à son niveau, a un rôle à jouer dans le développement du pays.

Mais Lalan'i Madagasikara ne se limite pas à la seule production agricole. Il aborde aussi des questions plus larges touchant à l'indépendance nationale, en proposant notamment des pistes pour réduire la dépendance aux importations, en particulier dans les domaines de l'alimentation et des engrais. L'ouvrage s'inscrit ainsi dans une réflexion d'ensemble qui prend également en compte les défis de l'énergie, de l'accès à l'eau et de la transformation des produits locaux.

À travers cette deuxième édition, les initiateurs du projet réaffirment leur ambition : accompagner Madagascar vers une véritable autonomie.