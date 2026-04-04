Sénégal: Fin de la revue des troupes par le président

4 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le président de la République, chef suprême des Armées a bouclé la revue des troupes à la Place Mamadou Dia de Thiès et élevé deux militaires dans l'Ordre national du Lion, a constaté l'APS.

Quatre autres distinctions ont été décernées par le Premier ministre Ousmane Sonko. L'étape suivant la remise de ces décorations précède le grand défilé militaire et civil, qui sera ouvert par la parade des civils, avec, à sa tête les majorettes du Lycée El Hadj Malick de la région hôte.

Vingt-cinq formations civiles comptant 1 293 pensionnaires des écoles de la région de Thiès et des membres l'Office national des anciens combattants, 1 174 élèves des écoles de formation militaire et 3 358 militaires et paramilitaires, devront prendre part à cette parade qui ne devrait pas dépasser trois heures, selon le timing arrêté par la Zone militaire numéro 7.

Il est également prévu un défilé motorisé et aérien, avec 11 aéronefs, 265 véhicules, 106 motards, notamment.

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Un discours du président de la République en wolof et en français mettra officiellement fin à la cérémonie officielle. La commémoration du 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté nationale est placée sous le thème "Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ Dakar 2026)", que le Sénégal accueille du 31 octobre au 13 novembre prochain.

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