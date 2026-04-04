Afrique: Le président du Gabon est arrivé sur la place du défilé

Le président de la République du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguéma, invité d'honneur du 66-éme anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, est arrivé à la place Mamadou Dia de Thiès à 9h 24.

Il a été accueilli par le le Premier ministre Ousmane Sonko et le chef d'état-major des Armées, le général d'escadre Oumar Wade.

Le Gabon invité d'honneur, cette année, de la fête nationale de l'indépendance du Sénégal, a envoyé des militaires qui vont défiler aux côtés de leurs homologues sénégalais.

Lors d'une récente répétition, ils avaient paradé sur l'Avenue Caen dans la ville de Thiès.