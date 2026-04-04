Afrique: Le président du Gabon est arrivé sur la place du défilé

4 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le président de la République du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguéma, invité d'honneur du 66-éme anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, est arrivé à la place Mamadou Dia de Thiès à 9h 24.

Il a été accueilli par le le Premier ministre Ousmane Sonko et le chef d'état-major des Armées, le général d'escadre Oumar Wade.

Le Gabon invité d'honneur, cette année, de la fête nationale de l'indépendance du Sénégal, a envoyé des militaires qui vont défiler aux côtés de leurs homologues sénégalais.

Lors d'une récente répétition, ils avaient paradé sur l'Avenue Caen dans la ville de Thiès.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.