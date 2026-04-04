Ile Maurice: Un communiqué pour Pâques et Quasimodo suscite des réactions

C'est un grain de sable qui a grippé la communication. Un communiqué émis par la Beach Authority en vue du dimanche de Pâques le 5 avril et le dimanche suivant, dit Quasimodo, a soulevé une tempête sur les réseaux sociaux, avec la députée Anabelle Savabaddy montant au créneau. Face à ce vent de colère, Ananda Rajoo, Chairman de la Beach Authority, que nous avons sollicité, explique la démarche de l'organisme.

La Beach Authority a émis ce communiqué, le 2 avril, «à l'occasion des célébrations de Pâques le dimanche 5 et lundi 6 avril» et du «dimanche de Quasimodo, le 12 avril». Il est indiqué que «la Beach Authority, en étroite collaboration avec la force policière dont la National Coast Guard, prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer que ces festivités se déroulent dans les meilleures conditions, tant sur les plages publiques qu'en mer. Le public est ainsi cordialement invité à faire preuve de civisme, de responsabilité et de respect mutuel». Notamment en observant les consignes suivantes : «garder les plages propres, éviter toute nuisance sonore et respecter les autres usagers des plages publiques».

«La Beach Authority compte sur la collaboration et la compréhension de tous afin de préserver la propreté, la tranquillité et l'accessibilité de nos plages durant cette période festive», peuton lire. Ce communiqué a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes se sont demandé pourquoi l'appel ne concernait que ces célébrations. Certains y voient une forme de discrimination et jugent le communiqué offensant. Anabelle Savabaddy a également réagi sur sa page Facebook, soutenant, entre autres, que «ce communiqué va à l'encontre de notre tissu social, déjà très fragilisé. Notre pays a toujours su respecter toutes les communautés, ainsi que leurs fêtes et leurs coutumes».

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Ananda Rajoo explique : «A chaque fois que l'on s'attend à une forte affluence sur les plages, une réunion est organisée à la Beach Authority avec l'ensemble des parties prenantes, notamment la police, la National Coast Guard, afin de mettre en place les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité et le peaceful enjoyment de la plage. Par le passé, nous avons publié des communiqués similaires lors du Ganga Asnan, ainsi que pour la Pâques.» On nous a fait parvenir des copies de communiqués publiés dans le passé, notamment le 7 avril 2023 à l'occasion de la Pâques et le 17 novembre 2023 à l'occasion du Ganga Asnan. Ananda Rajoo affirme que «cette fois, le seul élément différent est que nous avons constaté à la Beach Authority qu'il y a beaucoup de plaintes concernant la pollution sonore», en particulier en raison de l'utilisation d'équipements utilisés avec amplificateurs.

L'intention du communiqué, souligne Ananda Rajoo, est «d'informer le public fréquentant la plage que toutes les dispositions ont été prises en prévision d'une forte affluence». D'ajouter que «si toutefois une personne ou un groupe se sent lésé par ce communiqué, je présente mes excuses. Mais il n'y a rien dans ce communiqué qui vise X ou Y. Il s'adresse à tous les Mauriciens. Il s'agit simplement de communiquer avec la population et de solliciter la participation et la collaboration de chacun afin que cette sortie sur les plages se déroule dans les meilleures conditions et en toute sécurité».