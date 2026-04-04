Ile Maurice: Une étudiante étrangère piégée et agressée, un suspect arrêté

Un viol présumé se serait produit à Trou-aux-Biches, impliquant deux ressortissants étrangers travaillant dans le secteur hôtelier. Les faits allégués remontent au 31 mars et ont été officiellement rapportés à la police le 2 avril.

La victime, une jeune femme de 22 ans, originaire de Kolkata, qui effectue un stage à Maurice dans le cadre de ses études en hôtellerie, travaille comme serveuse dans un établissement hôtelier de Balaclava et réside dans un dortoir à Solitude.

Le jour des faits, en début de soirée, elle aurait été approchée par un collègue de travail, un homme de 30 ans de nationalité népalaise, employé comme cuisinier dans le même hôtel. Ce dernier lui aurait proposé une sortie à la plage publique de Mont-Choisy, offre qu'elle a acceptée. Avant de s'y rendre, ils se sont arrêtés dans un supermarché de Triolet où l'homme a acheté des boissons et des snacks. Une fois sur la plage, la victime affirme avoir consommé deux canettes de boissons alcoolisées, après avoir été induite en erreur par le suspect qui lui aurait assuré qu'elles étaient sans alcool. Peu après, elle aurait ressenti des vertiges et un malaise.

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Face à son état, le suspect lui aurait proposé de se rendre à son domicile à Mont-Choisy pour se reposer. Une fois sur place, la situation aurait dégénéré. L'homme aurait adopté un comportement déplacé, avant de commettre des attouchements sans son consentement. Malgré ses tentatives de résistance, elle affirme avoir été victime d'un rapport sexuel non consenti.

La jeune femme est ensuite rentrée à son lieu de résidence. Le lendemain, elle a relaté les événements à une responsable des ressources humaines de l'hôtel, avant de consigner une déposition formelle auprès de la police. Elle a ensuite été admise à l'hôpital SSRN, Pamplemousses, où elle a reçu des soins. Son état de santé est jugé stable.

L'enquête a été confiée à la police de Trou-aux-Biches. Le suspect a été arrêté le 3 avril à l'établissement hôtelier où il travaille. Lors de son interrogatoire, il a nié les accusations de viol, tout en reconnaissant avoir eu une relation sexuelle avec la victime, qu'il affirme consentie. Il est en détention au centre de Piton, en attendant sa comparution devant la justice. L'enquête se poursuit.