Ile Maurice: Appel à la vigilance face à la hausse des risques en période de pluies

La vigilance sanitaire reste de mise face à la progression des cas de chikungunya et à la présence persistante de la leptospirose dans le pays.

Selon le Dr Fazil Khodabocus, directeur par intérim des services de santé, la situation est suivie de près par les autorités, notamment en raison des conditions climatiques favorables à la prolifération des moustiques et à la contamination par les eaux souillées.

Au jeudi 2 avril, 19 nouveaux cas de chikungunya ont été enregistrés, portant à environ une centaine le nombre de cas actifs actuellement recensés. Depuis le début de l'année, le nombre total de cas confirmés s'élève à 871. Parmi les cas détectés jeudi, 13 proviennent de la région de Rose-Hill, notamment dans les localités de Plaisance, Stanley, Camp-Levieux et Roche-Brunes, qui concentrent à elles seules environ 75 % des infections signalées. Quatre autres cas ont été enregistrés dans la région de Port-Louis.

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Face à cette situation, les autorités sanitaires répètent leur message sur l'importance de mesures préventives pour limiter la propagation du virus transmis par les moustiques. L'élimination des eaux stagnantes autour des habitations, l'utilisation de répulsifs et le port de vêtements couvrants figurent parmi les gestes recommandés. Le Dr Khodabocus rappelle également que toute personne présentant des symptômes tels que de la fièvre ou des douleurs articulaires doit consulter rapidement un médecin afin de bénéficier d'un dépistage et d'un traitement appropriés.

Par ailleurs, la leptospirose demeure une autre source de préoccupation en cette saison pluvieuse. Depuis le début de l'année, 13 cas ont été recensés, dont le plus récent concerne un patient actuellement admis à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Il est dans un état jugé stable. Trois patients restent toujours sous suivi médical.

Cette maladie bactérienne, transmise notamment par l'urine de rats, présente dans l'eau ou la boue contaminée, affecte particulièrement les personnes travaillant dans des environnements exposés comme les chantiers de construction. Le port de gants et de bottes est fortement conseillé.