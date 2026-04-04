Ile Maurice: Kooshall Nundlall au départ d'un rallye en France

Le rallye Pays du Gier 2026 qui se dispute en ce moment autour de Saint-Chamond dans la Loire accueille le petit Mauricien Kooshal Nundlall. Engagé comme co-pilote du Réunionnais Giani Barret, il tentera d'apporter sa pierre à l'édifice des objectifs de l'équipage à bord de la Skoda Fabia Rally 2.

«Cela faisait dix ans que je n'avais pas roulé en France. Et là, on va faire 154 km de spéciales», nous lançait Kooshal Nundlall, jeudi soir en s'affairant sur les dernières reconnaissances.

Le Réunionnais Giani Barret a voulu faire d'une pierre deux coups pour ce rallye. «À la fin de la saison dernière, j'avais envoyé la voiture en métropole pour la faire réviser. Et comme il y avait ce rallye dans les environs, on a voulu se faire plaisir avant de faire retourner la voiture à la Réunion», souligne le pilote de la Fabia.

Ce rallye va leur permettre de se jauger et d'emmagasiner le maximum d'expérience en marge de la saison 2026. L'année dernière, ils avaient terminé à la cinquième place du championnat de La Réunion. «On espère terminer sur le podium cette fois», fait remarquer le pilote avec plus de 20 ans d'expérience dans le giron.

En attendant, c'est l'asphalte de la Loire qui les attend.