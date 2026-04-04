Ile Maurice: L'ancien bras droit présumé de Franklin et un policier inquiétés

La pression monte dans l'enquête tentaculaire menée par les éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) pour démanteler un réseau présumé de trafic de drogue dans le Sud, en lien avec un des bras droits présumés de Jean Hubert Célerine, alias Franklin.

Sur le terrain, les opérations s'intensifient et les interpellations se succèdent, dessinant peu à peu les contours d'un système complexe où se mêlent suspects civils et membres des forces de l'ordre. Alors que plusieurs suspects ont déjà été traduits en cour le lundi 30 mars, notamment Angelito Quirin, Doomendra Damry et Kelvin Bundhoo, maintenus en détention face à l'opposition des enquêteurs, deux nouvelles interventions policières viennent raviver les soupçons. D'une part, un mandat d'arrêt a été exécuté contre Mike Gregory Patee, dont le nom a émergé dans le cadre de cette affaire. Une perquisition menée à Pointe-aux-Sables par l'ADSU de la Southern Division n'a toutefois rien révélé d'incriminant à ce stade.

D'autre part, le même jour, les enquêteurs de l'ADSU centrale ont interpellé un policier de 31 ans, affecté à cette même unité et domicilié à Mahébourg. Là encore, aucune preuve tangible n'ayant été trouvée, ce dernier a été autorisé à partir.

Ces développements, bien que n'ayant pas encore débouché sur des inculpations formelles, n'en demeurent pas moins significatifs. Ils confirment que l'enquête explore toutes les pistes, y compris les plus sensibles.

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Des ramifications inquiétantes

Depuis plusieurs jours, les descentes ciblées s'enchaînent. Le 25 mars dernier, Dwishal Matai, Douveersingh Bhujun, alias «Tipti», et Yadhav Lukhun figuraient parmi les personnes arrêtées. Une somme de Rs 134 000 avait été saisie lors d'une perquisition, renforçant les soupçons des enquêteurs quant à l'existence d'activités illicites.

Mais au-delà des interpellations, c'est surtout l'implication présumée de policiers, qui suscite le plus d'inquiétude. Les noms des constables Neeraj Pagoo et Akash Hurruck ont été cités dans l'enquête, certains ayant été arrêtés ou interrogés. Une situation qui soulève de sérieuses questions sur d'éventuelles complicités internes au sein même des unités chargées de lutter contre le trafic de drogue. Le cas de Neeraj Pagoo est particulièrement scruté, et son affectation à l'ADSU est désormais au coeur des investigations.

Le cas de Mike Gregory Patee attire une attention particulière. Âgé d'une trentaine d'années et originaire de Case-Noyale, ce jeune engagé dans la maintenance a connu une ascension rapide, évoluant notamment dans un environnement huppé à La Balise Marina, Rivière-Noire. Présenté comme un proche, voire un des lieutenants présumés de Franklin, il n'est pas inconnu des services de police. Il avait été impliqué dans un accident de la route et une petite quantité de cannabis avait été retrouvée dans son véhicule, ainsi que des feuilles à rouler. Son nom avait également été évoqué publiquement lors d'une intervention médiatique de l'activiste politique Bruneau Laurette, contribuant à le placer sur les radars.

Mike Gregory Patee, suivi de près

Plus troublant encore, Mike Gregory Patee aurait déjà été en contact avec les autorités réunionnaises. En 2021, il faisait partie d'un groupe de pêcheurs mauriciens, secourus au large de Saint-André, La Réunion, à bord d'un navire en difficulté. Certains membres de ce groupe étaient déjà fichés dans des affaires de stupéfiants, ce qui avait conduit à leur audition par les autorités locales.

En mars 2023, il a été arrêté par la Financial Crimes Commission pour blanchiment d'argent et parmi ses biens, il y avait le hors-bord Oceania, acheté dans le Nord. Selon nos informations, ce bateau se trouverait toujours à La Réunion. Le suspect a indiqué qu'il l'avait acheté à moins de Rs 1 million, mais la FCC avait estimé que sa valeur réelle est bien plus élevée.

Les enquêteurs avaient interrogé Mike Gregory Patee sur la provenance des fonds utilisés pour l'acquisition du hors-bord. La réponse fournie ne les a pas satisfaits car l'enquête suggère que la somme aurait été obtenue via des procédés illégaux. Par ailleurs, les enquêteurs se sont aussi intéressés à la BMW de Mike Gregory Patee, voiture de luxe impliquée dans un accident à Camp-de-Masque en novembre dernier. C'est là que les policiers ont retrouvé des feuilles de gandia dans le véhicule.