Tunisie: Des dépistages gratuits et accessibles pour trois cancers majeurs

La sous-directrice de la santé de base à la direction régionale de la santé de Tunis, Hanen Rzigui, a affirmé ce samedi que les programmes de dépistage précoce des cancers du sein, du col de l'utérus et du côlon sont disponibles dans l'ensemble des centres de santé de base. Ces services sont gratuits et ouverts à tous les citoyens, dans le cadre de programmes nationaux dédiés à la détection de ces maladies.

Dans une déclaration à la TAP, en marge de la deuxième édition du Salon des patients organisée à Tunis les 3, 4 et 5 avril, elle a précisé que ces trois types de cancers ont la particularité de pouvoir être détectés par des méthodes simples et rapides, ne nécessitant pas d'équipements complexes.

Elle a expliqué que le dépistage du cancer du sein repose sur un examen clinique complété, si nécessaire, par une mammographie. Le cancer du col de l'utérus est quant à lui détecté grâce au frottis cervical, un test qui ne prend que quelques minutes. S'agissant du cancer du côlon, il est dépisté à travers une analyse simple des selles visant à détecter la présence de sang occulte, les cas positifs étant ensuite orientés vers des examens complémentaires.

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Hanen Rzigui a insisté sur l'importance du dépistage précoce, soulignant qu'il permet aux professionnels de santé d'intervenir et de traiter la maladie à ses premiers stades, sur une période pouvant aller de 8 à 10 ans avant son évolution vers des formes plus complexes. Cela augmente considérablement les chances de guérison complète, avec la possibilité de sauver 9 patients sur 10 en cas de diagnostic précoce.

Elle a également indiqué que le nombre de cas enregistrés pour ces cancers en Tunisie est en hausse. En 2024, 4046 nouveaux cas de cancer du côlon ont été recensés contre 3506 en 2022. Le cancer du sein a atteint 4318 cas en 2024 contre 3799 en 2022, tandis que le cancer du col de l'utérus a enregistré 292 cas en 2024 contre 286 en 2022.

Face à cette augmentation, elle a souligné l'urgence d'encourager le recours au dépistage précoce, appelant les citoyens, notamment les populations à risque, à se rendre dans le centre de santé de base le plus proche pour effectuer les examens nécessaires. Elle a conclu en affirmant que la simplicité et la gratuité de ces tests constituent une réelle opportunité de protéger sa santé et de prévenir des complications graves évitables grâce à un diagnostic précoce.