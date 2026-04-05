Tunisie: Le ministère de l'Éducation publie le calendrier des examens nationaux

Le ministère de l'Éducation a publié, ce samedi, le calendrier des examens nationaux pour l'année scolaire 2025-2026.

Selon le ministère, l'examen du baccalauréat débutera par l'épreuve de fin d'année en éducation physique (bac sport), prévue du 13 au 25 avril 2026.

Les épreuves pratiques et orales se dérouleront du 14 au 23 mai 2026.

La session principale du baccalauréat aura lieu les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin 2026, alors que la session de contrôle se tiendra les 29 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet 2026.

Les résultats de la session principale seront annoncés le mardi 23 juin 2026, et ceux de la session de contrôle le dimanche 12 juillet 2026.

Concernant les examens du diplôme de fin de l'enseignement de base général et technique (9ème année), les épreuves écrites sont fixées aux 18, 19 et 20 juin 2026. Les résultats seront annoncés le lundi 6 juillet 2026.

Quant au concours d'entrée aux collèges pilotes (6ème année), il se déroulera les 22, 23 et 24 juin 2026, et les résultats seront proclamés le vendredi 10 juillet 2026.