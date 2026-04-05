Tunisie: Demain au parc Ennahli - La « Grande Marche » organisée par l'association « Kollna Nemchiw »

L'association « Kollna Nemchiw » organise, demain dimanche 5 avril 2026 au parc Ennahli dans le gouvernorat d'Ariana, sa « Grande Marche ».

Cet événement verra la participation de tous les clubs affiliés à l'association et reste ouvert à toutes les tranches d'âge souhaitant se joindre à l'initiative.

Invitée ce samedi sur les ondes de la Radio Nationale, la trésorière de l'association, Imen Ben Ibrahim, a précisé que le club d'Ariana supervise l'organisation de cette marche en étroite collaboration avec le Comité Olympique.

Plusieurs activités rythmeront cette journée, s'inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du sport, célébrée le 6 avril.

Imen Ben Ibrahim a indiqué que le rassemblement se tiendra sur le parcours de santé d'Ennahli et qu'une caravane de santé sera mobilisée pour l'occasion.

Elle a également rappelé que l'association multiplie les actions à travers la République pour promouvoir la culture de la marche en Tunisie.

L'association, qui dispose déjà de nombreux clubs régionaux, travaille à l'ouverture de nouvelles antennes tout en restant ouverte à diverses activités sportives, culturelles et sociales.