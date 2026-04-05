Tunisie: Le CHU Habib Bougatfa à Bizerte lance son nouveau pôle maternité et néonatalogie

Le centre de maternité, de pédiatrie et de néonatalogie du centre hospitalo-universitaire Habib Bougatfa à Bizerte, entamera l'accueil des patients à partir du mardi, 7 avril courant, suite à l'achèvement des travaux techniques et la mise en place de sa plateforme logistique sanitaire.

La première phase sera consacrée à l'ouverture des consultations externes de pédiatrie et de gynécologie-obstétrique, afin d'assurer les meilleures conditions de fonctionnement et d'efficacité de cette structure sanitaire, a indiqué le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub.

Les autres services et unités seront ouverts progressivement, lit-on dans un communiqué rendu public par le gouvernorat de Bizerte sur le réseau social Facebook.

A cet égard, Ben Yacoub a salué « le soutien et l'accompagnement dont a bénéficié le projet de la part du chef de l'État, Kaïs Saïed, qui en a suivi les différentes étapes à travers des visites de terrain et via un suivi sectoriel aux niveaux régional et central ».

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Le gouverneur a également salué les efforts des cadres administratifs, médicaux et paramédicaux durant la phase de réalisation, ainsi que ceux des ministères de la Santé et de l'Équipement et des différentes parties prenantes aux niveaux local, régional et central pour la concrétisation du projet.

De son côté, la directrice régionale de la santé à Bizerte, Salma Mechrgui, a précisé que l'ouverture du centre au public se fera de manière progressive, afin de garantir les meilleures conditions d'accueil et de prise en charge des patients de façon fluide et efficace.