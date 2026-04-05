Tunisie: Plus de 19 500 élèves dans le système éducatif français

« Le système éducatif français en Tunisie compte aujourd'hui plus de 19 500 élèves tunisiens répartis sur 32 établissements scolaires sur l'ensemble des gouvernorats, qui dispensent un enseignement conforme au programme français, contre 9 établissements en 2018, puis 12 établissements au cours des deux années précédentes », a souligné la responsable du réseau de l'enseignement français en Tunisie Christine Jacquemin, dans une déclaration à la TAP.

Elle a indiqué, au cours d'une journée portes ouvertes consacrée à la présentation des établissements scolaires français en Tunisie que le nombre des établissements scolaires français en Tunisie a connu une « expansion notable » en raison de la forte demande des familles tunisiennes à la recherche d'une éducation de qualité et d'opportunités éducatives à l'échelle internationale.

La journée portes ouvertes, organisée par l'Institut français de Tunisie, a regroupé plusieurs établissements scolaires dans un même espace dans le but de présenter leur programmes éducatifs et d'aider les familles tunisiennes à choisir entre les divers établissements.

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« Le nombre des établissements scolaires français en Tunisie a connu une expansion dans la région Grand-Tunis et dans plusieurs autres villes telles que Sousse, Bizerte, Sfax, Gabès et Djerba, dans le but de rapprocher les services éducatifs aux parents et de réduire les difficultés de déplacement » a-t-elle affirmé.

« Cette initiative a contribué à l'augmentation du nombre des élèves tunisiens inscrits dans ces établissements à environ 95 pc », a-t-elle ajouté.

De son côté, la responsable au sein du réseau de l'enseignement français en Tunisie Véronique Boutrelo, a indiqué que l'augmentation du nombre des établissements scolaires français en Tunisie s'est accompagné du développement des contenus pédagogiques à travers l'apprentissage par projet, y compris les projets rédigés et interactifs, qui contribuent au renforcement de l'autonomie de l'élève et au développement de ses capacités d'analyse et stimule le travail d'équipe.

Cette méthode éducative est basée sur une approche multilingue, qui ne se limite pas au français, mais inclut également l'arabe, l'anglais, ainsi que d'autres langues comme l'espagnol et l'allemand, a-t-elle ajouté.

Les deux responsables ont affirmé que la langue française conserve sa place en Tunisie, soutenue par une forte demande de la part des familles, malgré l'influence de la langue anglaise à travers le monde.