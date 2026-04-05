Tunisie: Play-offs volley - EST-ESS - 2-0 et déjà un pied en finale

4 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'Espérance sportive de Tunis et l'Etoile du Sahel mènent 2-0 dans la série des demi-finales (super play-offs) du championnat de la Nationale A de volley-ball, aprés leurs succès ce samedi aux dépens de leurs adversaires respectifs; Le CS Sfaxien et le MS Bousalem.

L'Espérance a dominé le game 2 devant le CSS 3-0 (25-15, 25-23, 25-14), tandis que l'Etoile s'est imposée devant le MS Bousalem 3-1 (23-25, 27-25, 25-14, 25-22).

- 2e journée

Samedi 4 avril

Salle de Boussalem :

MS Boussalem - Etoile du Sahel 1-3

Salle Zouaoui :

Espérance ST - CS Sfaxien 3-0

Déja joués :

- 1re journée

Mercredi 1er avril

Salle de Boussalem :

MS Boussalem - Etoile du Sahel 0-3

Salle Zouaoui :

Espérance ST - CS Sfaxien 3-0

NB: La première équipe qui cumule trois victoires dans cette série de demi-finales, se qualifie pour la finale.

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