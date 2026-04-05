Tunisie: Recherche sur le cancer - La Faculté de Médecine de Sousse lance le projet « Biogène 4 Med »

La lutte contre le cancer franchit une nouvelle étape stratégique en Tunisie avec le lancement imminent du projet « Biogène 4 Med ». Portée par la Faculté de Médecine de Sousse, cette initiative ambitieuse bénéficie d'un soutien financier de l'Union européenne s'élevant à près d'un million d'euros. Le coup d'envoi officiel de ce programme sera donné le 21 avril lors d'une rencontre scientifique d'envergure.

Ce projet de trente mois est le fruit d'une coopération scientifique tuniso-italienne d'excellence. Il figure parmi la trentaine d'initiatives sélectionnées dans le cadre du programme de coopération transfrontalière « Interreg NEXT ». L'objectif est clair : identifier de nouveaux biomarqueurs pour permettre un diagnostic plus précoce des tumeurs, optimisant ainsi les chances de guérison et ouvrant la voie à une prise en charge sur mesure pour chaque malade.

Sous la direction de la Faculté de Médecine de Sousse, un réseau d'experts s'est constitué autour du CHU Sahloul, de l'Université de Palerme et de la fondation RiMED. Pour Nabiha Missaoui, coordinatrice du projet et maître de conférences à la faculté, cette synergie transfrontalière est un levier essentiel pour accélérer l'innovation médicale. En partageant les meilleures pratiques et les technologies de pointe disponibles sur les deux rives, le programme ambitionne de créer un espace de recherche plus compétitif et intelligent au service de la santé publique.

L'impact de « Biogène 4 Med » se mesurera également à travers le renforcement des capacités locales. Outre l'organisation de colloques internationaux et la publication de travaux dans des revues de référence, le projet prévoit une mise à jour significative de l'infrastructure scientifique de Sousse. Le CHU Sahloul et la faculté seront dotés d'équipements de pointe, favorisant un échange de compétences constant entre les chercheurs tunisiens et leurs homologues italiens.

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Sur le terrain, les travaux se concentreront sur les types de cancers les plus fréquents en Tunisie, notamment ceux du sein, du poumon, du côlon-rectum, de la vessie, ainsi que les tumeurs cérébrales. En analysant des échantillons issus de la population de Sousse, les scientifiques exploiteront les ressources de la médecine de précision. Cette approche révolutionnaire permet de proposer des traitements ciblés, ajustés au profil génétique et biologique unique de chaque patient.

Le déploiement de cette médecine de précision était freiné, jusqu'ici, par des coûts élevés. Au terme de ces recherches, une série de recommandations stratégiques sera soumise aux autorités de santé pour encourager l'intégration de ces thérapies innovantes dans le parcours des oins publics et privés