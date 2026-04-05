Tunisie: Stylo ou arme ? Un employé perd deux doigts à l'aéroport Tunis-Carthage

Un employé de l'aéroport international de Tunis-Carthage a été grièvement blessé le 30 mars 2026 après avoir manipulé un objet ressemblant à un stylo, qui s'est révélé être une arme camouflée de type pistolet-stylo. L'incident a entraîné l'amputation de deux doigts du salarié, suscitant inquiétude et interrogations sur la sécurité dans l'enceinte aéroportuaire.

L'employé, chargé de la manutention des bagages, a trouvé l'objet dans une zone publique du hall de l'aéroport. Pensant qu'il s'agissait d'un simple stylo, il a appuyé sur un bouton, déclenchant une charge qui a causé sa blessure. Les premières expertises ont confirmé que l'objet était bien une arme à courte portée déguisée, pouvant provoquer de graves accidents si elle est manipulée sans précautions.

Cet événement soulève de sérieuses questions sur les contrôles de sécurité et le passage d'objets dangereux dans les zones accessibles au public et au personnel de l'aéroport. Les autorités n'ont pas encore publié de communiqué officiel, mais la prudence est recommandée pour tout personnel manipulant des objets trouvés dans l'enceinte de l'aéroport.

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L'incident intervient dans un contexte où la sécurité aéroportuaire est au coeur des préoccupations internationales, avec un accent particulier sur la prévention des objets camouflés pouvant constituer une menace. Plusieurs experts en sûreté aérienne rappellent qu'il est essentiel de renforcer les procédures de détection et de sensibilisation du personnel face à des objets pouvant sembler anodins mais présentant un danger réel.

Pour l'instant, aucune information sur l'origine de l'arme n'a été rendue publique, ni sur d'éventuelles mesures judiciaires ou administratives à l'encontre de la personne qui a introduit cet objet dans l'aéroport. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes et prévenir la répétition de tels incidents.