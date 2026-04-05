Tunisie: Tozeur - Octroi d'un nouveau permis d'exploitation minière et la concession de Sidi El Hani prolongée

Le paysage minier tunisien s'enrichit d'un nouveau projet d'envergure dans le Sud. Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie vient d'officialiser l'octroi d'un permis de recherche de substances minérales du quatrième groupe, baptisé « Chott El Gharsa », au profit de la succursale tunisienne de la société Gulf Car. Cette autorisation, dont les détails ont été consignés dans le Journal Officiel du 3 avril 2026, permet à l'opérateur d'entamer ses travaux d'exploration sur une période initiale de trois ans.

Cette décision s'inscrit dans le cadre rigoureux du Code des Mines, qui segmente les ressources du sous-sol en six catégories distinctes. Le périmètre de Chott El Gharsa cible spécifiquement les substances du quatrième groupe, une famille de minéraux stratégiques incluant les sels naturels sous toutes leurs formes, qu'ils soient solides ou dissous dans des saumures. Ce groupe englobe également des composants chimiques à forte valeur ajoutée tels que les bromures, les iodures, les sulfates ou encore les nitrates.

Parallèlement à cette nouvelle attribution, les autorités de tutelle ont consolidé des acquis existants dans la région du Sahel. La validité de la concession d'exploitation « Sidi El Hani », située à cheval entre les gouvernorats de Sousse et de Monastir, a été prorogée pour une durée exceptionnelle de vingt-cinq ans. Cette extension profite à la société Saïda, qui poursuivra ses activités sur ce site de 1 600 hectares à compter du 28 août 2026.

Toutefois, cette reconduction n'exempte pas l'exploitant de ses obligations légales et sociales. Conformément aux directives ministérielles du 23 mars 2026, l'entreprise doit impérativement finaliser la régularisation foncière avec les propriétaires des terrains concernés avant toute nouvelle phase d'extraction. Cette clause rappelle la volonté de l'État de concilier développement industriel et respect du droit de propriété, tel que stipulé par la législation minière en vigueur.

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