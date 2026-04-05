Afrique: Ce pays africain supprime le visa pour tous les Africains - Que doivent savoir les Tunisiens ?

Le Ghana a annoncé l'instauration d'un régime de visa gratuit pour tous les ressortissants africains, y compris ceux de Tunisie, qui entrera en vigueur le 25 mai 2026, à l'occasion de la Journée de l'Afrique, a confirmé le gouvernement ghanéen.

La mesure, formulée par le président John Dramani Mahama, permettra aux citoyens africains d'obtenir un visa électronique (e-visa) sans frais via une plateforme en ligne dédiée, supprimant ainsi les coûts consulaires qui pesaient souvent sur les voyageurs long-courriers.

Contrairement à une entrée totalement libre de formalités, les voyageurs devront toujours soumettre une demande d'e-visa avant leur départ, qui sera examinée avec les mêmes normes de sécurité que pour tout autre visiteur.

Ce nouveau régime s'inscrit dans une dynamique panafricaine visant à faciliter la liberté de circulation et à stimuler le tourisme, le commerce intra-africain et les échanges culturels entre pays du continent.

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Ghana rejoint ainsi un groupe restreint de pays africains (parmi lesquels le Bénin, la Gambie, le Rwanda et les Seychelles) qui ont déjà ouvert leurs frontières aux citoyens du continent sans contrainte lourde de visa.

Ce que cela signifie pour les Tunisiens

Pour les ressortissants tunisiens, ce changement constitue une opportunité concrète d'accès simplifié à une destination africaine prisée, tant pour le tourisme que pour les affaires ou les études. Jusqu'à présent, les voyageurs venant de Tunisie devaient souvent engager des démarches de visa classiques, impliquant des coûts et des délais d'attente. Avec le nouveau régime, ces barrières financières sont éliminées, ce qui pourrait encourager des flux plus importants entre la Tunisie et le Ghana.

L'initiative ghanéenne pourrait également inciter d'autres pays africains à suivre le mouvement, accélérant la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine sur la libre circulation des personnes et des compétences à travers le continent.