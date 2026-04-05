Tunisie: La veille continue

FACE à la crise économique qui pointe à l'horizon à cause de la guerre illégale qui voit les Américains et les sionistes agresser lâchement le peuple iranien et menacer la région du Moyen-Orient et le monde de basculer dans l'abîme, la Tunisie du 25 Juillet se démarque, grâce à la vision clairvoyante du Président Kaïs Saïed et à son haut sens de la responsabilité, par sa capacité à mobiliser les compétences nationales afin que les éventuelles difficultés n'affectent pas le processus d'édification et de construction qui a été établi en partenariat actif et agissant entre le peuple et son Président.

Sur la base de la conviction commune selon laquelle la réussite ne peut être atteinte que si les Tunisiens saisissent la nécessité d'être maîtres de leur devenir et de se comporter en tant que partenaires effectifs dans l'oeuvre nationale de promotion et d'accumulation des richesses dont regorge leur pays.

Et les événements se multipliant, plus particulièrement depuis le 28 février dernier, de démontrer que le message adressé par le Chef de l'Etat au peuple l'exhortant à continuer son dévouement et son abnégation au profit de l'intérêt supérieur de la Nation a porté ses fruits. Et aujourd'hui, le gouvernement, oeuvrant sous le suivi permanent de Carthage, multiplie les initiatives et les mesures à même d'atténuer ou même d'éradiquer les effets négatifs engendrés par le conflit au Moyen-Orient.

Aussi bien au niveau de l'approvisionnement régulier des marchés, de l'effort fourni pour juguler la hausse des prix des carburants, que de la ferme volonté d'offrir aux citoyens les prestations sanitaires auxquelles ils ont droit, sans oublier leur accès aux médicaments les plus coûteux, on observe un mouvement de veille permanente digne de la Tunisie moderne, le pays qui a rendu à la souveraineté et à la liberté leurs titres de noblesse.

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