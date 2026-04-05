Tunisie: Orientation scolaire et universitaire 2026 Difficile de trancher du premier coup

Après une préparation pratique et psychologique depuis la neuvième année de l'enseignement de base, nos lycéens de première et de deuxième année secondaire s'apprêtent à faire le choix des filières et des sections. C'est au cours de la troisième semaine de ce mois que des réunions se tiendront pour procéder à l'orientation préliminaire.

Les conseils d'orientation, qui regroupent les conseillers en orientation et les enseignants des différentes matières sous la présidence du chef d'établissement, examineront les demandes des élèves. Ils se baseront sur plusieurs critères dont, notamment, les résultats des premier et deuxième trimestre de l'année en cours ainsi que les voeux de chaque élève selon ses aptitudes et ses dispositions.

Les différents parcours

Le conseil d'orientation tiendra, également, compte du classement des filières fait par le candidat. L'élève obtient, automatiquement, le premier choix formulé si sa moyenne est au moins égale à 10/20 dans toutes les matières de référence pour chaque filière ou section.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les élèves de première année secondaire peuvent opter pour l'une des 4 filières.

Selon, donc, le parcours choisi, l'élève de première année secondaire dispose de plusieurs matières de référence. La filière "lettres" compte 4 matières de référence: arabe, français, anglais et histoire-géo. La filière "sciences" compte 4 matières: maths, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre ainsi que la technologie.

Pour la filière "économie et services", ce sont les maths, le français, l'histoire-géo et l'anglais. Quant à la filière "technologie informatique", elle regroupe les maths, l'informatique, les sciences physiques ainsi que la technologie.

En deuxième année secondaire, les élèves issus de ces 4 filières devront, alors, opter pour l'une des sections menant au bac. A savoir la section "lettres", la section "maths", la section "sciences expérimentales", la section "sciences informatiques", la section "économie et gestion" et la section "sciences techniques".

Bien sûr, les mêmes critères concernant la moyenne dans les matières de référence pour chaque section sont exigés. C'est-à-dire au moins 10/20 pour chacune de ces matières.

Notons que des mesures de précaution sont prévues pour adopter une certaine souplesse et donner la possibilité à l'élève de rectifier ses choix.

Le calendrier de l'orientation universitaire

Mais le parcours du combattant de nos lycéens ne s'arrête pas là. Une autre opération d'orientation attend ceux qui vont décrocher le bac. Il s'agit, comme chacun sait, de l'orientation universitaire. A cet effet, les ministères de l'Education et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont déjà élaboré le calendrier des différents tours.

Le coup d'envoi sera donné avec la publication par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du guide de l'orientation universitaire 2026 exclusivement sur le site du ministère. Ce sera le 23 juin 2026, soit le même jour que la proclamation des résultats de la session principale du bac. Ceux de la session de contrôle seront connus, quant à eux, le dimanche 12 juillet 2026.

Le 26 juin les nouveaux bacheliers de la session principale obtiendront le mot de passe par SMS. Ceux de la session de contrôle le recevront le 15 juillet. C'est ce mot de passe qui va leur permettre d'effectuer toutes les opérations liées à l'orientation.

L'accès aux données personnelles sera possible à partir du 17 juillet. Les bacheliers pourront vérifier l'exactitude de ces données et les rectifier le cas échéant avant de commencer à remplir les fiches de voeux du 3 au 5 juillet pour les candidats aux études à l'Ipest (Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques) ainsi que les postulants aux études à l'étranger.

Les résultats d'orientation de ce "tour des lauréats", comme on l'appelle, seront connus le 8 juillet.

S'agissant du tour principal, il est programmé entre le 27 et le 31 juillet. Les résultats de l'orientation pour ce tour seront publiés sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le 7 août.

Le dernier tour de l'orientation universitaire se déroulera du 7 au 9 août. A partir du 12 août, les bacheliers qui n'ont pas été orientés pourront connaître leur affectation.

Il faut savoir que l'opération d'orientation et de réorientation se poursuivra jusqu'au 5 septembre.

Car plusieurs dispositions ont été prises pour régler certains cas ou étudier les conditions spécifiques de certains bacheliers qui ont fait opposition aux résultats.

Il est utile de rappeler que des opérations d'information seront organisées en faveur des nouveaux bacheliers afin de les aider à faire le bon choix.

Des campagnes allant dans ce sens sont prévues conjointement entre le ministère de l'Education et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elles auront lieu du 13 au 24 juillet aussi bien au niveau régional que national.