Tunisie: Les barrages du Cap-Bon à moitié pleins - Un souffle pour les cultures tunisiennes

4 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le niveau de remplissage des barrages dans le Cap-Bon a atteint 57 % la semaine dernière, sans compter les précipitations de cette semaine, selon l'ingénieur Salim Zouari, expert en cultures hydroponiques et membre de l'Union de l'agriculture et de la pêche maritime de Nabeul.

Cette situation, révélée à l'occasion d'une journée portes ouvertes sur le programme "Green Teck", dédié aux technologies vertes, laisse augurer une saison agricole prometteuse, notamment pour les cultures à grande échelle.

Par ailleurs, Zouari a insisté sur l'importance de développer les cultures hydroponiques en Tunisie, soulignant leurs bénéfices : réduction de 95 % de la consommation d'eau par rapport aux méthodes traditionnelles et diminution de 85 à 100 % de l'usage des engrais et pesticides

"Il s'agit d'une technique moderne qui permet de préserver nos ressources naturelles tout en augmentant l'efficacité des cultures", a-t-il précisé.

Le programme Green Teck vise ainsi à promouvoir des pratiques agricoles durables et innovantes, contribuant à la sécurité alimentaire et à la protection de l'environnement.

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