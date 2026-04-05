Tunisie: Ingéniorat - Ouverture des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation, au titre de l'année universitaire 2026-2027

Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre des technologies de la communication du 1er avril 2026, portant

Ouverture des concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs, au titre de l'année universitaire 2026-2027 vient d'être publié au journal officiel de la République tunisienne (JORT) datant du 03 avril 2026.

Selon l'arrêté, sont ouverts au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au titre de l'année universitaire 2026- 2027, quatre (4) concours nationaux d'entrée aux cycles de formation d'ingénieurs en Mathématiques et Physique (M-P), Physique et Chimie (P-C), Technologie (T) et Biologie et Géologie (B-G).

La date des concours est fixée au lundi 1er juin 2026 et jours suivants.

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L'inscription à l'un des concours se fait en ligne à travers le site httpss://concours-ingenieurs.rnu.tn

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 20 avril 2026.

Selon la même source, le candidat inscrit dans une institution préparatoire publique pour l'année universitaire 2025-2026, passe obligatoirement les épreuves dans la même institution.

Tous les autres candidats doivent préciser, sur la fiche de candidature électronique figurant sur le site web, deux centres d'examens de leurs choix parmi les centres cités dans le texte de l'arrêté.

L'affectation définitive des candidats revient à la direction générale des études technologiques dans la limite de la capacité d'accueil.

A noter que 3238 postes sont ouverts, toutes spécialités confondues.