Tunisie: Ligue 2 - 21e journée - matchs avances - Un bon coup à jouer pour l'ASK

Le PSSE, leader du groupe B, tentera de se relancer à la réception de Kalâa Sport. Dans le même temps, l'ASK vise le podium en recevant le CSK.

Dans le groupe A, l'AMS et l'OCK tenteront la passe de deux, alors que le Sfax RS et le SCBA s'évertueront à ne pas sortir de leur zone de confort.

Huit matchs inscrits dans l'agenda de la 21e ronde de L2 se déroulent cet après-midi. Dans le groupe A, l'Association Mégrine Sport et l'OC Kerkennah, tous deux vainqueurs lors de la journée écoulée, vont en découdre en banlieue sud avec enjeu de garder leur matelas de sécurité. L'autre rencontre dans le cadre du groupe A verra le Sfax RS recevoir le SC Ben Arous. Là, le but pour les deux équipes sera de garder leur rang en validant avant tout.

Dans le groupe B, freiné lors de la 20e journée, le Progès de Sakïet Eddaier, premier de cordée, entend gagner à la réception de Kalâa Sport, un onze «corrigé» (0-4) dans son fief par l'ASK récemment. Et s'il ne veut pas s'enliser, Kalâa Sport doit du moins accrocher le leader, ce qui ne sera pas évident.

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L'AS Kasserine, 3e de rang, tentera à son tour d'enchaîner en croisant le CS Korba, une équipe solidement ancrée à la 5e place du classement. Quant à Jendouba Sport, formation qui a perdu tout espoir de se mêler à la course à l'accession, elle tentera de bien figurer à la réception de l'AS Ariana, une équipe située au pied du podium.

A Ksour Essef, l'USKE, club médian, reçoit l'Olympique Sidi Bouzid, lanterne rouge du groupe et quasiment au pré-purgatoire. Toujours volet lutte pour la survie en L2, tous deux avant-derniers, l'AS Jelma et le SC Moknine vont en découdre pour entretenir l'espoir du maintien. Quant au CS Redayef, 10e de rang, il tentera de mettre à profit son déplacement de Bouchemma face à l'ESB pour prendre de la hauteur, tout comme son adversaire du jour.