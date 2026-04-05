La cheffe du service de réanimation des brûlés au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous, Dr Amel Moknine, a révélé que l'établissement accueille chaque année environ 370 patients victimes de brûlures. Elle a précisé que 25 à 30 % de ces patients sont des enfants.

Dans une déclaration accordée ce samedi 4 avril 2026 à la Radio Nationale, Dr Moknine a indiqué que des travaux sont actuellement en cours pour la mise en place d'une unité de réanimation spécialisée au sein du centre.

Ce chantier, qui a débuté en juin dernier, devrait durer un an. Parallèlement, le service de réanimation actuel de l'hôpital fait l'objet de travaux d'aménagement afin de répondre aux normes internationales les plus strictes.

Par ailleurs, Dr Moknine a annoncé une orientation stratégique vers l'instauration du télédiagnostic et du traitement à distance (télémédecine) entre les différents hôpitaux régionaux.

Cette initiative vise à permettre une intervention médicale immédiate et à accélérer les soins dès la phase pré-hospitalière, avant même le transfert du patient vers le centre spécialisé de Ben Arous.