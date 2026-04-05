Tunisie: Ligue 1 - 24e journée - EST - En mode conquérant !

Invincibles face aux Etoilés ces cinq dernières années, les "Sang et Or" se déplacent aujourd'hui à Sousse forts de cet ascendant.

Leaders du championnat, les "Sang et Or" savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur cet après-midi. Le moindre faux pas à Sousse, une défaite, pourrait faire perdre aux Espérantistes leur statut de leaders au profit de leur dauphin, le Club Africain, si ce dernier l'emporte.

Un nul peut permettre au CA de les rejoindre en haut du classement.

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Ceci dit, le classico d'aujourd'hui constitue le dernier match à disputer par les hommes de Patrice Beaumelle avant la demi-finale aller de la Ligue des champions contre Mamelodi Sundowns la semaine prochaine.

Autant réussir la mission à Sousse afin de garder sa dynamique, l'Espérance restant sur cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues, avec en prime une qualification en huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie et le billet des demi-finales de la Champions League, composté au détriment d'Al Ahly au Caire.

C'est donc avec un esprit de conquérants que Florian Danho et ses camarades fouleront la pelouse de l'Olympique de Sousse, forts de leur ascendant de cinq années d'invincibilité face à leur hôte.

Patrice Beaumelle a intérêt à garder cet ascendant et éviter de trébucher avant la double confrontation contre Mamelodi Sundowns.

Ben Hmida prêt à en découdre

Retenu en équipe nationale, Mohamed Amine Ben Hmida est rentré jeudi du Canada. Malgré la fatigue du voyage, il s'est entraîné hier avec ses coéquipiers. Par ailleurs, l'équipe est en mise au vert depuis hier.

Pour rappel, seul Mohamed Amine Tougaï manque à l'appel, car suspendu. Le reste du groupe est à la disposition du staff technique.

Les joueurs étrangers, à l'exception de Florian Danho, ont pris des vacances la semaine dernière, histoire de récupérer. Ils ont repris le travail depuis le début de cette semaine et affichent de bonnes dispositions.

Tout à l'heure, Béchir Ben Saïd, qui a laissé sa place à Amanallah Memmiche en match de Coupe, voire à Sedki Debchi aligné en cours de jeu, retrouvera son rang de titulaire. Dans l'axe central et en l'absence de Tougaï, Ben Hmida est bien parti pour épauler Jelassi.

Dans ce cas de figure, Ben Ali s'occuperait du flanc gauche. Ibrahima Keita, lui, aura les faveurs d'être aligné sur le flanc droit. En attaque, Florian Danho, Jacques Diarra et Aboubacar Diakité affichent aussi la grande forme.

Bref, le onze type est de retour après avoir laissé la place à une formation hybride à El Hamma, composée essentiellement de joueurs réservistes. Tous les joueurs cadres sont fin prêts à en découdre pour sortir le grand jeu au classico avec pour but de l'emporter.